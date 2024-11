Briljanten reünie bij oud-retoricanen

Na geslaagde gouden en diamanten reünies in 2009 en 2019 verzamelde een groep oud-retoricanen van het S.F.X.- instituut (de Frères) in Brugge voor een briljanten jubileum. Van de 44 klasgenoten van de lichting 1958-1959 waren er 12 present. Tijdens de reünie werd er met mate gegeten en gedronken, maar werden vooral heel wat anekdotes over de broeders, de lekenleraren en de oud-klasgenoten verteld. Het briljanten jubileum werd afgesloten met de plechtige belofte elkaar terug te zien in 2026 voor een bijna platina jubileum. Vooraan op de foto v.l.n.r. Christiaan Beirens, Guido Debacker, Hugo Frère, Leopold Loeys, Johan Delplace. Achteraan: Marcel Van Belleghem, Erick Gydé, Guido Golsteyn, Joseph Verkest, Jan Van Sassenbroeck, Roger Buysse en Gerard Defloo. (PDC/foto PDC)