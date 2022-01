Bouwproject ’t Saam in Diksmuide loopt vertraging op door bezwaarschriften

Door de bezwaarschriften die ingediend werden door omwonenden, loopt het bouwproject van ‘t Saam vertraging op. “Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat we in een impasse raken, onze deur staat altijd open en we willen de nadruk leggen op overleg met de buurt”, zo klinkt het bij de school.

Op 15 oktober 2021 werd het openbaar onderzoek afgerond in verband met de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de school in de Cardijnlaan. Er werden verschillende bezwaarschriften ingediend.

“We hebben de bezwaren aandachtig bestudeerd en grondig afgetoetst. We vinden het belangrijk dat er een ruim draagvlak is voor dit project. Onze school wil in harmonie leven en werken met de buurt en de ruimere gemeenschap. Vandaar het besluit om dan ook rekening te houden met een aantal bezwaren die geformuleerd werden. Het bouwproject zal hierdoor enkele maanden vertraging oplopen”, vertelt Tommy Es, technisch directeur van ’t Saam Campus Cardijn.

Unieke kans

“Dit project vormt een unieke kans om een mooi en evenwichtig pedagogisch onderlegd studieaanbod te voorzien voor alle leerlingen in de ruime regio van Diksmuide. Op deze manier willen we kwaliteitsvol secundair onderwijs in de toekomst blijvend verankeren in Diksmuide.”

Het is de bedoeling van ’t Saam om het project zo vlug mogelijk te hernemen zodat de jeugd in Diksmuide binnenkort toch de mogelijkheid krijgt om les te volgen in een moderne toekomstgerichte infrastructuur gelegen in een veilige, groene schoolomgeving.

Open voor dialoog

“Wij hebben altijd al open gestaan voor dialoog en overleg met de buren, In eerste instantie hebben we de buren uitgenodigd om de plannen te komen inkijken en daar werd toen positief op gereageerd maar nadien werd er bezwaar ingediend. We willen nog altijd verder in overleg met de buren gaan en staan open voor dialoog” verzekert technisch directeur Tommy Es. “We willen op een constructieve manier samenwerken met de buren en de omgeving maar we zullen nu ook niet op een andere plaats gaan bouwen, Heel wat gebouwen zullen gewoon blijven staan zoals het blok klassen dat dichtbij de buren staat, andere gebouwen zullen worden vernieuwd en er zal de school zal ook voor een stuk worden uitgebreid. Alle buren zijn bij deze welkom om in gesprek te gaan, wij blijven openstaan voor dialoog, Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat we in een impasse raken, onze deur staat altijd open en we willen zeker de nadruk leggen op overleg en een constructieve manier van samenwerken met de buurt.”