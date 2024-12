Blokruimtes voor studenten zijn geopend

Nog tot en met vrijdag 31 januari 2025 organiseert gemeente Wevelgem studeerruimtes voor studenten die zich voorbereiden op hun examens. De blokruimtes worden ingericht in de drie deelgemeenten. Het gaat om De Porseleinhallen in Wevelgem, oc De Cerf in Gullegem en oc De Stekke in Moorsele. Deze ruimtes staan open voor alle studenten van hogescholen, universiteiten en anderen die behoefte hebben aan een stille omgeving om samen te studeren. “We voorzien om de twee weken verse fruitmanden voor de studenten”, zegt schepen van Jeugd Bas Surmont. Voor info en openingsuren: www.wevelgem.be/blokruimte. (SL/foto SL)