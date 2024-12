Blok B in ’t Saam Campus Cardijn krijgt nu al opfrissing

Het domein maatschappij en welzijn in ’t Saam Campus Cardijn groeide de laatste jaren aan populariteit. Momenteel telt de studierichting 264 leerlingen, en is de bestaande capaciteit op vlak van lokalen niet meer voldoende. Er is een groeiend plaatsgebrek, en daar speelde de school slim op in.

“We hebben de lokalen in blok B volledig heringericht met doorkijk zodat men met één blik de hele afdeling kan zien en daarbij hebben we de gangen, die anders lege ruimtes waren, nu geïntegreerd in de lokalen, zodat dit ook bruikbare ruimte wordt”, aldus pedagogisch directeur Andy Hoet. Vleugel B is de vleugel die normaal het laatst zal worden afgebroken wanneer de nieuwbouw start. De nieuwe lokalen bestaan uit een keuken, instructielokaal strijken, wasmachine en droogkast, enzovoort. “Het hoofdaccent ligt bij geïntegreerd werken, dat is aan de hand van verschillende casussen weten hoe ze in verschillende situaties moeten handelen”, vertelt Charlotte Tommelein, die sociale- en gedragswetenschappen doceert en technisch coördinator van de afdeling maatschappij en welzijn en humane wetenschappen is. “Door de gang met glazen deuren af te sluiten is dit geen gang meer maar een stuk van de afdeling die overzicht biedt.”

160.000 euro

Terwijl deze lokalen zullen afgebroken worden als de nieuwbouw er komt, is er toch al heel wat geïnvesteerd. “De investeringen voor blok B komen op vandaag op een totaal van 160.000 euro”, wijst technisch directeur Tommy Es. “Een investering die hoognodig was. We hopen echter snel met de nieuwbouw te kunnen starten. Terwijl we uitkijken naar de start van het masterplan, zijn we ook nog aan het plannen om te werken aan een loods in de Nijverheidsstraat die aansluit op onze site. Die loods willen we gebruiken voor praktijklessen elektriciteit.” (ACK)