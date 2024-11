BLO-school De Vlinder huldigt vrijdag nieuwe vleugel in: “De extra ruimte bevordert de rust bij onze leerlingen”

Bij De Vlinder in Tielt, een school voor buitengewoon lager onderwijs, wordt vrijdag officieel de nieuwe vleugel ingehuldigd. De school kampte jaren met een nijpend plaatsgebrek, maar dankzij de verhuis van de Heilig Hartschool heeft De Vlinder voor het eerst in tien jaar meer dan ruimte genoeg voor de 121 kinderen. ““Iedereen die hier z’n schouders onder gezet heeft zijn we dankbaar”, aldus directeur Samely Declerck.

De ingebruikname van de nieuwe vleugel werd mogelijk door een forse reorganisatie binnen de scholengroep Poelberg Ommeland. Directe aanleiding daarvoor is dat De Vlinder al jaren uit haar voegen barst. Die school is gebouwd voor 70 leerlingen met een beperking, maar er verbleven wel 110 leerlingen. In 2017 al werden er containerklassen bij gezet – op een spectaculaire manier – en sindsdien is de nood aan ruimte alleen maar toegenomen. Er kwamen vijf jaar geleden ook containers bij aan de voorkant van de school, maar dat nam niet weg dat er vorig schooljaar ook regelmatig in de naastgelegen kerk, in zaal De Link of zelfs op de gang les gegeven moest worden. Niet evident voor een school met kinderen met een extra ondersteuningsnood of een autismespectrumstoornis.

Vertrouwd met school

Dat is nu allemaal verleden tijd. “Op 8 juli is de Heilig Hartschool verhuisd naar ‘t Nieuwland en dat vormde voor ons het startschot van de werken”, legt directeur Samely Declerck uit. Zij staat sinds februari 2023 aan het roer van de school en volgde daarmee Tony Lambrecht op. Ze werkt al sinds 2006 op school en is dus goed vertrouwd met De Vlinder en met de noden van de kinderen. “Iedereen die hier z’n schouders onder gezet heeft zijn we dankbaar. In het bijzonder Tony (Lambrecht-red.), die hier destijds hemel en aarde voor heeft bewogen. Ook de mensen van de Heilig Hartschool zijn we vanzelfsprekend enorm dankbaar. We hebben altijd al een goede samenwerking gehad. Voor hen was afscheid nemen van dit gebouw niet makkelijk.”

Nagenoeg elke dag werd er deze zomer gewerkt in de oude klasjes van de Heilig Hartschool. “Met leerkrachten en klusmedewerkers, maar ook het oudercomité droeg een steentje bij. Vier volwaardige, ruime klassen hebben we kunnen schilderen en volledig herinrichten. Ook twee ondersteuningsklassen raakten volledig afgewerkt en zijn nu in gebruik. Voor het eerst sinds lang heeft elke groep nu een eigen, prikkelarm leslokaal. Tegelijk konden we door de uitbreiding ook onze coconklas (waar leerlingen die het even moeilijk hebben kunnen bekomen van de drukte – red.) een centralere plaats geven in het gebouw. De meerwaarde van deze uitbreiding is onmogelijk te onderschatten, alleen al omdat het de rust bij onze leerlingen bevordert. Eindelijk kan De Vlinder de vleugels uit slaan.”

Capaciteit

Door de uitbreiding komt de school straks aan een nieuwe maximumcapaciteit van 135, dus zowat het dubbele van het oorspronkelijke school. Vandaag telt De Vlinder 121 kinderen, verdeeld over elf klaslokalen (inclusief de nieuwe). Er werken 43 personeelsleden, waaronder 31 leerkrachten en paramedici. “We hebben in de nieuwe vleugel bewust eerst werk gemaakt van nieuwe klaslokalen. Op termijn willen we ook de gangen nog een nieuw likje verf geven, terwijl we nog twee leegstaande klassen onder handen willen nemen. En volgend jaar willen we ook een nieuw type 9-aanbod creëren voor kleuters, met een werking die afgescheiden zal worden van de rest van de school.” De school heeft al langer een aparte wachtlijst voor type 9-onderwijs. Weinig scholen in de regio hebben dat aanbod, dus de vraag is groot.

Aanstaande vrijdag nodigt De Vlinder iedereen die mee de uitbreiding van de school mogelijk maakte uit voor een feestelijke receptie, gekoppeld aan een rondleiding in de nieuwe vleugel. (SV)