Bijna elk Brugs kind maakt via school kennis met de Kinderboerderij

Het educatief scholenaanbod in de Assebroekse Kinderboerderij en het Natuurcentrum Beisbroek zit in de lift. In 2019 kwamen 20.422 bezoekers langs, in 2022 waren dat er al 26.838. Met extra evenementen en een rolstoelvriendelijke site wil Brugge nog meer kinderen lokken. In november is er een plantfestival voorzien: klassen kunnen bomen planten.

“Deze stijging in bezoekers toont aan dat we workshops en evenementen organiseren die de Bruggelingen aanspreken”, zegt de Brugse schepen voor Natuureducatie Mercedes Van Volcem (Open VLD). Op de Kinderboerderij werden in 2019 vier evenementen georganiseerd tegenover zeven evenementen in 2022.

Meer evenementen

“We organiseren meer evenementen, maar merken ook dat er meer publiek aanwezig is. Dit toont aan dat de evenementen die we nu organiseren bij een breder publiek bekend zijn en meer gesmaakt worden,” aldus Mercedes Van Volcem.

“We zien ook een lichte stijging in het aantal scholen die de Kinderboerderij bezoeken. Vooral tijdens de vakanties zien we een groot verschil: de Kinderboerderij had in 2022 bijna dubbel zoveel deelnemers aan de vakantiewerking dan in 2019. Ook bij de uitleenpakketten zien we een grote stijging: in drie jaar tijd is het aantal uitleenpakketten dat gebruikt wordt verdriedubbeld.”

Het Natuurcentrum Beisbroek kent voornamelijk een grote stijging van bezoekers tijdens activiteiten (van 1.970 tot 2.570) maar ook een stijging van bezoekers die in groep komen, van 2.919 naar 3.802 bezoekers.

Brugge pakt uit met vernieuwde brochures van scholen. De blikvanger dit jaar in het Natuurcentrum wordt het Plantfestival in november, waarbij de Stad 10 hectare aanplant met bomen. Klassen worden uitgenodigd om samen een boom te planten en zo te leren over het leven van de bomen.

Rolstoelgebruikers

In mei werden de wandelpaden op de Kinderboerderij toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers en mensen met een kinderwagen. De wandelpaden lagen voordien in porfiersteenslag, waardoor niet iedereen de Kinderboerderij makkelijk kon bezoeken. Schepen Van Volcem liet de wandelpaden aanleggen in dolomiet, in totaal werd 1.650 m² heraangelegd. Nu kunnen rolstoelgebruikers en mensen met een kinderwagen de stallen en cafetaria makkelijk bereiken.

In de Kinderboerderij huizen momenteel 115 dieren. Bezoekers kunnen kennismaken met 21 konijnen, 12 Vlaamse en Houtlandse schapen, 2 West-Vlaamse Rode koeien, 2 varkens, 39 kippen, 2 ganzen, 19 eenden, een ezel, een paard en drie kalkoenen.

Het aantal schoolbezoeken kent een lichte stijging op de Kinderboerderij. In 2019 kwamen 6.442 leerlingen op klasbezoek, in 2022 zijn dat er 6.563. Bijna elk kind in Brugge maakt via school een bezoek aan de Kinderboerderij.

Bijenhotels

Zowel op de Kinderboerderij als in Beisbroek zijn Bijenhotels te vinden. “Zo helpen we de bijen, maar koppelen we er ook educatieve waarde aan”, aldus de schepen voor Natuureducatie. “In Beisbroek is de jaarlijkse fruitpluk steeds een groot succes. Vorig jaar mochten we zo’n 1.200 gezinnen verwelkomen om appels en peren te plukken.”

“Vol enthousiasme keken we er naar uit om ook dit jaar opnieuw de fruitpluk te laten doorgaan. Helaas hebben onze fruitbomen dit jaar praktisch geen vruchten, waardoor we genoodzaakt zijn de fruitpluk af te gelasten. We kunnen de natuur niet forceren, het is eigen aan fruitbomen dat ze om de zoveel jaar eens minder of zelfs geen vruchten dragen,” aldus de schepen.

Inschrijven

Voor het inschrijven gebruikt Kinderboerderij De Zeven Torentjes een “inbel”-systeem, waarbij scholen uit een aantal deelgemeentes op een bepaalde dag telefonisch mogen inschrijven. Om te reserveren in het Natuurcentrum kunnen scholen bellen of mailen. Sommige activiteiten zijn zo populair bij de klassen dat ze meteen volzet zijn.

“Alle activiteiten in de Kinderboerderij en het Natuurcentrum die we organiseren voor Brugse scholen zijn gratis. Voordien moesten de scholen 2,5 euro betalen, maar dit werd aangepast. Het is waardevol om kinderen en jongeren het belang van de natuur bij te brengen,” aldus Mercedes Van Volcem.