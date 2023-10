Beyonce, Aisha en Liselotte, gepassioneerd door het slagersvak: “Karkassen en bloed schrikken ons niet af

Hoezo een mannenstiel! Deze meisjes van de slagersschool van het GO! Atheneum in Diksmuide bewijzen dat ook zij karkassen kunnen uitbenen, charcuterie kunnen maken en tapasplanken kunnen presenteren. Recent nog behaalden de leerlingen Beyonce, Aisha en Liselotte maar liefst 16 gouden medailles op het vakevenement Meat Expo in Kortrijk. Wie zijn die zevendejaars die als witte raven zo gepassioneerd zijn door het slagersvak? “We laten ons vooral niet doen.”

De slagersschool van het GO! Atheneum in Diksmuide is al jaren een gevestigde waarde. In de jaren tachtig en negentig telde die afdeling nog 600 tot 800 leerlingen. Vandaag zijn er dat 42 van wie 5 meisjes. “Maar wie voor deze opleiding kiest, is gemotiveerd en haakt nauwelijks af”, weet vakleerkracht Vincent Bulcke. Hij is zelf oud-leerling van de school en runt naast zijn job als leerkracht ook een traiteurzaak.

Creatieve gerechten

“Ik denk dat er nog te veel misverstanden bestaan. De tijd dat we hier met karkassen moeten sleuren, ligt lang achter ons. Het gaat er veel ergonomischer aan toe. Het accent ligt meer op traiteurgerechten maar uiteraard moeten onze leerlingen ook uitbenen en zien ze soms wat bloed. Dat hoort nu eenmaal bij het vak. Het is echter veel meer dan dat.”

“De creativiteit die de toekomstige slagers aan de dag leggen, is enorm. Dat merken we elk jaar tijdens het Festival van het Varken in Salons Saint Germain waarop ze fantastisch gepresenteerde schotels tonen. Jaarlijks doen we mee aan vakwedstrijden en telkens komen we met een karrevracht medailles terug. Recent nog op Meat Expo. Van de 59 producten waarmee we meededen aan de Special Junior Cup werden we 42 keer met goud beloond.”

Perfectie

En 16 van al die gouden medailles is op naam te schrijven van drie meisjes. Beyonce Seys (19) uit Merkem scoorde met haar boerenpaté, filet de sax en lunchworst. “Mijn papa is slager van opleiding maar door een slechte stageplaats is hij uiteindelijk vrachtwagenchauffeur geworden. Ook mijn zus was aanvankelijk geïnteresseerd in het slagersvak maar rijdt nu ook rond met een camion. De liefde voor het vlees zit er thuis dus wel in. We wonen ook op een boerderijtje waar kippen, schapen, paarden en een hangbuikvarken rondlopen.”

“Dat de richting ‘handel’ niets voor mij was, bleek al snel. Ik moest iets om handen hebben, letterlijk dan. In het vierde middelbaar startte ik hier in Diksmuide. Uiteraard had ik wat achterstand maar met de steun van mijn vader en de hulp van de leerkrachten haalde ik dat snel in. De goeie sfeer op school zorgt voor de extra motivatie. Hoewel de meisjes in de minderheid zijn, worden we opgenomen in de groep. Het voelt als één grote familie. Jongens werken wel iets slordiger terwijl wij eerder naar de perfectie streven. Mijn passie ligt vooral in het uitbenen en het maken van charcuterie.”

Dromen van hoeveslagerij

Beyonce vermoedt dat het versnijden van karkassen en het bloed veel mensen afschrikt om voor de slagersopleiding te kiezen. “Je mag daar echt niet bang voor zijn. Het is fysiek hard werken maar met de juiste technieken lukt het zeker. Ik zou niet weten waarom een meisje geen slager kan worden. Mijn grote droom is om ooit een hoeveslagerij te beginnen met mijn pa en zus bij ons thuis. Mijn hoofdberoep ervan maken zal helaas niet lukken door wat fysieke ongemakken zoals een geknelde ruggenwervel. Ik ben nu bezig met het behalen van mijn vrachtwagenrijbewijs.”

Werkzekerheid

Het was even zoeken naar de juiste richting maar toen Aisha Denys (19) uit Noordschote zich in het tweede middelbaar inschreef voor de slagersopleiding had ze haar beroep gevonden. “Zelf bereidingen maken, het contact in de winkel en het werk in het atelier; alle facetten van het vak spreken me aan”, vertelt ze. “We moeten niet onderdoen voor de jongens hoewel we in de minderheid zijn. Ook wij kunnen goed overweg met een slagersmes.”

Nochtans komt Aisha niet uit een slagersfamilie. “Mijn ouders schrokken dan ook toen ik voor dat beroep koos maar uiteraard steunen ze me. Ik zit nu in mijn zevende specialisatiejaar en combineer dat met weekend- en vakantiewerk bij keurslager Annelies in Alveringem waar ik straks ook aan de slag kan. Werkzekerheid is één van de troeven als je voor deze opleiding kiest. Net zoals Beyonce droom ook ik van een hoeveslagerij.” Wat er dan waarschijnlijk in haar toonbank zal liggen zijn een tapasplank, bacon, nootham, witte pens en appelpastei want dat zijn de producten waarmee ze goud scoorde tijdens Meat Expo.

Experimenteren

Liselotte Toebaert (18) uit Passendale is voor het kiezen van haar opleiding wat gestuurd geweest door haar ouders. “Ik ben een boerendochter”, lacht ze. “Mijn ouders hebben een gemengd landbouwbedrijf met vee en varkens. Ze zagen voor mij geen toekomst in die sector en dus mocht ik niet naar de landbouwschool. Studeren voor slager zagen ze gelukkig wel zitten. Voor mij is vooral de praktijk een enorme troef. Ik werk het liefst met mijn handen. En toch blijft mijn hart luid kloppen voor de boerenstiel. Ik zou graag het bedrijf van mijn ouders overnemen.”

“Wie weet, start ik daar ooit een eigen slagerijtje. Een landbouwer en slager hebben heel wat overeenkomsten en zijn ontegensprekelijk met elkaar verbonden.” Dat ze het vak onder de knie heeft, bewees Liselotte door liefst acht keer goud te scoren op de Meat Expo. Ze viel in de prijzen met haar tapasplank, hespenworst, champignonworst, bierworst, provinciaals vleesbrood, appelpastei, gegrilde kookham en gerookte bacon. “Het geheim zit in de kruiden”, verklapt ze. “Ik experimenteer graag. Proberen, proeven en verfijnen; daar draait het om.”

Herwonnen interesse

Vincent Bulcke is gecharmeerd door het enthousiasme van zijn leerlingen. “Zo is het leuk om les te geven natuurlijk. Die jonge mensen zijn de ambassadeurs van onze school. Ik ben tevreden met de herwonnen interesse voor het slagersvak. Vorig schooljaar bereikten we een absoluut dieptepunt met amper 30 leerlingen. Nu hebben we er een veertigtal en dat zijn heus niet allemaal zonen en dochters van slagers. We hebben een heel divers publiek. Het merendeel van de afgestudeerden gaat aan de slag in een slagerij. Er zijn dan ook vacatures genoeg die ingevuld moeten worden. Een slager zit nooit zonder werk.”

En mocht je je afvragen wat er gebeurt met alle vleesproducten die de leerlingen maken, die worden verkocht in de winkel bij de school in de Kaaskerkestraat. Die is dins- en donderdag open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en ook vrijdagvoormiddag. (GUS)