Ben Weyts geeft groen licht voor bouw van zes nieuwe scholen in West-Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft groen licht gegeven voor de bouw van zes splinternieuwe scholen in West-Vlaanderen. De nieuwe scholen in Beernem, Izegem, Middelkerke, Oostende en Roeselare komen er dankzij het scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. Dit programma zal in totaal voor 1 miljard euro 450.000 m² extra schooloppervlakte realiseren. “Minister Weyts blijft letterlijk en figuurlijk bouwen aan het West-Vlaams onderwijs. Hij zet meer dan ooit in op kwaliteitsvol onderwijs en dus ook op kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur in onze provincie”, vertelt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) uit Izegem.

Onderwijsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. In werkelijkheid gaan er zelfs nog veel meer middelen naar scholenbouw, omdat het Vlaamse recordbudget schoolbesturen of bijvoorbeeld lokale besturen aanmoedigt om ook eigen middelen vrij te maken. Al deze financiële steun wordt dankbaar gebruikt voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook West-Vlaanderen ten goede.

Publiek-private samenwerkingen

De Vlaamse Regering heeft nu groen licht gegeven voor een hele reeks extra scholen, waaronder zes nieuwe scholen in West-Vlaanderen. Het gaat om de tweede cluster van het scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’, een publiek-private samenwerking. Voor de bouw van gloednieuwe scholen is de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain – Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden) erg succesvol gebleken.

Bij dit soort publiek-private samenwerkingen is het de school die een eigen invulling geeft aan de plannen, maar een private partner die vervolgens de financiering aanreikt, de verlangens van de school uitwerkt tot aanbestedingsklare projecten en alles in de markt zet. Zo worden de schoolbesturen maximaal ontlast. In het nieuwe ‘Scholen van Vlaanderen’-programma zitten ook extra garanties dat de scholen de nodige inspraak hebben, om het project een eigen invulling te geven.

We geven mensen de kans om letterlijk mee te investeren in de toekomst van onze kinderen

Voor het eerst zal het kapitaal van deze cluster ook opengesteld worden voor particulieren. Dat betekent dat elke Vlaming die dat wil aandeelhouder kan worden van een school in de eigen buurt. Om de spaarders te beschermen, zullen ze pas kunnen instappen zodra het bouwrisico van de nieuwbouw ingeperkt is.

“In Beernem komt er een nieuwe school voor het Land- en Tuinbouwinstituut. In Izegem is dat het geval voor Prizma Sint-Pieter – De Zonnebloem en Kunstacademie Art’Iz. In Middelkerke en Oostende komen er nieuwbouwprojecten voor respectievelijk GBS Middelkerke 2 en GO! Campus Sabbesstraat. In Roeselare tenslotte kreeg ook vzw Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde IC Dien groen licht voor haar nieuwbouwproject”, stelt Bert Maertens. “Deze scholen worden meer dan ooit de scholen voor Vlaanderen én van Vlaanderen”, besluit Ben Weyts. “We geven mensen de kans om letterlijk mee te investeren in de toekomst van onze kinderen.”