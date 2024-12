Basisschool ’t Klavertje zwaait juf Kathleen uit

Op 1 december ging bij basisschool ’t Klavertje juf Kathleen met pensioen. 37 jaar lang gaf ze met veel passie godsdienstonderwijs aan de vele leerlingen die ze onder haar hoede kreeg. Juf Kathleen was bekend en bemind om de creativiteit die ze aan de dag legde bij het lesgeven, bij het doorgeven van tradities en bij de organisatie van de communievieringen.

De kinderen, maar ook de collega’s zullen juf Kathleen missen. Ze hadden dan ook een mooi feest voorbereid om haar gepast in de bloemetjes te zetten. De kinderen maakten een mooi kunstwerk met hartjes, er werd een leuk feestje gebouwd en directeur Mieke Bonte verwoordde wat de kinderen, ouders en collega’s voelden: “Juf Kathleen was een bijzondere collega, een inspirerende leerkracht en een belangrijke schakel in onze school. Ze zat altijd vol nieuwe ideeën en inspiratie. De kasten in haar klas staken vol leuk materiaal om de thema’s aantrekkelijk te maken: speelgoed dat ze meebracht van op reis, de boot van Noah, kerststalletjes, de adventskrans…”

Tradities

“Tradities hield ze met respect in stand. Zo ging ze steevast met de kinderen naar het kerkhof rond 1 november, zorgde ze voor pannenkoeken op lichtmis, stapte naar het kapelletje in de meimaand… Als godsdienstleerkracht nam juf Kathleen ook de voorbereiding en viering van de communiefeesten echt ter harte. Ze werkte de eerste communies tot in de puntjes uit en maakte die dag voor de kinderen en hun ouders onvergetelijk”, klinkt het.

Naast haar werk als godsdienstleerkracht, was juf Kathleen ook een collega die altijd tijd maakte voor een praatje. “Ze was een luisterend oor voor de collega’s en de drijvende kracht achter sociale acties en schoolacties”, klinkt het. Ze zette zich in voor de Damiaanactie, De Warmste Week, de Zonnekoffer, de Goede Luchtbrigade, pyjamadag. “Ze was ook een echte ambassadeur van onze school. Als geen ander beheerste ze onze Facebook- en Instagrampagina. We zullen haar energie, creativiteit en positivisme zeker missen, maar we gunnen haar van harte een welverdiend pensioen en alle geluk van de wereld”, besluit directeur Mieke Bonte. (WK)