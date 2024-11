Basisschool Pannebeke wordt stap voor stap een ‘brede school’

Sinds vele jaren promoot de Vlaamse overheid het Brede Schoolconcept waarbij de leer- en ontwikkelingskansen van kinderen vergroten door een nauwe samenwerking tussen school, gezin en organisaties uit de buurt. Directeur Dieter Segaert van basisschool Pannebeke in Sint-Jozef is dit pricipe sterk genegen.

“Samen met mijn team wil ik dat onze school op termijn een warm nest wordt voor alle kinderen”, opent de directeur. “Om dit te realiseren is het heel belangrijk dat de school laagdrempelig is, dat we mensen rondom de kinderen verzamelen en allerlei activiteiten op het getouw zetten waardoor ze breed kunnen ontwikkelen. Momenteel doen we al heel wat en evolueren we in de richting die we voor ogen hebben. We organiseren samen met Sportiefun een sportlessenreeksvoor kinderen van het derde kleuter en het eerste leerjaar. Enige tijd geleden konden kinderen samen met hun ouders deelnemen aan enkele workshops verzorgd door circusatelier Woesh en ook dans behoort tot het aanbod binnen onze naschoolse activiteiten. We streven er immers naar om onze leerlingen een ruime waaier aan activiteiten aan te bieden in hun vertrouwde omgeving. Zo wordt hun school een warm nest en is het meer dan een plaats waar ze enkel les volgen.”

‘hartelijke school’

Ook een nauwe samenwerking met de ouders en organisaties uit de buurt vindt directeur Dieter Segaert ontzettend belangrijk. “Binnenkort organiseren we samen met Centrum voor Volwassenonderwijs SNT Brugge zeven sessies Schoolbabbels. Het is de bedoeling dat ouders voor wie de schooldrempel te hoog is, geholpen worden bij de begeleiding van hun kinderen. Samen met onze sterke ouderwerking willen we in de toekomst ook initiatieven ontwikkelen om de school nog meer open te stellen voor alle ouders. Ik hou niet van holle woorden en daarom moet het begrip ‘hartelijke school’ zich vertalen in acties die bewijzen dat we daadwerkelijk een school zijn met een hart voor alle kinderen en hun ouders.”

Ook de samenwerking met externe partners vindt de directeur van Pannebeke heel belangrijk. “Ik ben blij dat DKO (Deeltijds Kunst Onderwijs, red.) met haar aanbod de weg vond naar onze school. Ook onze inclusieve projecten met Oranje en Viro wil ik graag nog versterken.” (PDC)