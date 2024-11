Basisschool Groei viert nieuwbouw en titel van Meest Verkeersveilige Lagere School: “We zijn erg trots”

Met zwaar vervoer en werken voor de deur is verkeersveiligheid belangrijker dan ooit voor basisschool Groei in het Ieperse dorp Vlamertinge. De leerlingen genieten er sinds kort van een nieuwbouw en krijgen nu de West-Vlaamse titel van Meest Verkeersveilige Lagere School.

Op GO! basisschool Groei deelden de kleuterjuffen woensdagochtend fluohesjes uit. “De kindjes moeten ze onder meer aandoen bij uitstappen en wandelingen”, vertelt Ellen Saelens, kleuterjuf en mama van een leerling. “Bij het oversteken van de straat kijken we allemaal goed naar links en naar rechts. Verkeerseducatie begint bij de jongsten en dat zijn de eerste stappen. We proberen ook de ouders van de kindjes zoveel mogelijk te motiveren.”

Gedeukte helm

In een klas van het lager staat een educatief skelet met fluohesje en gedeukte helm. “Het gaat om de helm van iemand die effectief ten val kwam met de fiets”, zegt waarnemend directeur Ludovic Ide. “De deuken in de helm maken de gevolgen van een aanrijding of valpartij heel zicht- en tastbaar voor de leerlingen. In de klas komt ook iemand getuigen die aangereden werd en een hele poos moest herstellen van de verwondingen.”

Aron Gheldof (11) en Xaydo Delalleau (12) uit het zesde leerjaar spreken vol lof over de verkeerslessen op hun school. “Ze zijn leuk en leerrijk. We bekijken welke borden we moeten volgen, begrijpen voorrang van rechts en ontdekken verkeerstekens, zoals de haaientanden. We dragen helmen en fluohesjes wanneer we met de fiets naar school gaan. Tijdens de werken in de straat langs de school zijn er soms wagens die tegen de rijrichting rijden, hoewel dat niet mag.”

Straatwerken

“Ook in zulke onveilige situaties leren we de kinderen om zich op een zo verantwoord mogelijk manier te gedragen in het verkeer”, stelt Ide. “In het kader van de werken is tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in de straat voor de schoolpoort. We leveren elke dag inspanningen om onze school zo verkeersveilig mogelijk te maken en om bewustwording te creëren bij de leerlingen. We zijn dan ook zeer trots dat we nu bekroond worden met de prestigieuze titel van Meest Verkeersveilige Lagere School van West-Vlaanderen. Het gaat verder dan theoretische kennis en omvat praktische oefeningen en het ontwikkelen van de juiste attitudes en gedragingen. Onze themaweek is een krachtige mantra voor meer respect, vriendelijkheid en verantwoordelijkheid op de weg. De samenwerking met politiezone Arro Ieper speelt een belangrijke rol.”

Fietsbrevetten

Een greep uit de andere activiteiten doorheen het schooljaar: Strapdag, ludieke optochten, fietsen en schoenen pimpen en brevetten halen voor fietsbehendigheid. “Onze nieuwbouw is een extra troef voor meer veiligheid”, wijst juf Ellen. “Kijk maar naar de nieuwe omheiningen, die alle kinderen op het domein houden.”

“De school is volledig veranderd en nog veiliger”, vindt ook Helena Endron (29), die woensdagmorgen met haar kinderen Owen (4) en Ocean (6) meewandelde naar school.

Wilgentunnel

“We zijn zeer blij dat het GO! en onze scholengroep Inspira investeerden in een nieuwbouw, gericht op het onderwijs van de toekomst”, aldus Ide. “We hebben hier meer dan honderd leerlingen, die straks ook een bijzonder groene omgeving krijgen. Het vele gras dat je nu buiten ziet, wordt later nog bebost. Elke kleuterklas krijgt een aparte speeltuin, als uitbreiding van hun klas binnen. Er komen fruitbomen, wilgenhutten en een wilgentunnel van zes meter. Het aangelegd pad wordt een groene doorsteek voor de buurt tussen de Gezellestraat en Groezeweg. Zo willen we hen betrekken bij het groene schooldomein. Ook verkeerseducatie is een gedeelde verantwoordelijkheid, binnen en buiten de schoolmuren.”

Gevaarlijk glad

Ide wijst de lokale en hogere overheden op hun verantwoordelijkheid. “Blijf investeren in verkeersveiligheid. Langs de Poperingseweg tussen Ieper en Vlamertinge liggen wel afgescheiden fietspaden, maar ze moeten onderhouden blijven. Het is er glad gevaarlijk glad door bladval en modder in deze oogsttijd. Auto’s die over een fietspad moeten rijden om te parkeren, creëert ook onveilige situaties.”

De waarnemend directeur kan straks zijn oproep persoonlijk overmaken aan vertegenwoordigers van het Ieperse stadsbestuur en West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé, die de titel van Meest Verkeersveilige Lagere School later deze maand komen overhandigen in Vlamertinge, samen met de leeuwmascotte van het Ieperse Bellewaerde Park. Ze zullen ook een prijs meebrengen. “We zijn zeer benieuwd, het wordt een leuke verrassing voor de kinderen.” (TP)