Basisschool Drie Hofsteden loopt 1.257 kilometer en zamelt 1.300 euro in voor Marokko en Libië

De leerlingen en leerkrachten van de Kortrijkse basisschool Drie Hofsteden hebben op donderdag 12 oktober flink wat geld ingezameld voor de slachtoffers van de natuurrampen in Marokko en Libië. Sympathisanten konden de lopers of wandelaars financieel steunen.

Zo’n driehonderdvijftig leerlingen en leerkrachten van basisschool Drie Hofsteden campus Athena liepen en wandelden vandaag de ‘Walk for Marokko & Libië’. Daarmee wilde de school geld inzamelen voor de slachtoffers van de natuurrampen in Marokko en Libië, in september dit jaar.

Bij ieder rondje van vijfhonderd meter kregen de kinderen een bandje. Mdehanie (10) was een van de meest enthousiaste lopers op basisschool Drie Hofsteden. © gf

“Een aantal van onze leerlingen heeft familie en vrienden in Marokko, waardoor de ramp die er recentelijk plaatsvond hen nauw aan het hart lag”, zegt Emma Derolez, beleidsmedewerker bij de school.

“We wilden de slachtoffers ginds financiële steun bieden, en hebben dus een loop georganiseerd om de afstand tussen Kortrijk en Marokko te verkleinen. De effectieve afstand van 2.200 kilometer hebben we dan wel niet gehaald, we zijn allemaal toch apetrots op onze leerlingen.”

Uiteindelijk zamelde de school 1.300 euro in en liepen en wandelden de leerlingen en leerkrachten in totaal 1.257 kilometer.