Basisschool De Ark neemt afscheid van juf Nele Naert

In bassischool De Ark werd op passende manier afscheid genomen van juf Nele Naert, de titularis van het vijfde leerjaar. Ze verlaat de school na achttien jaar om directeur te worden in basisschool De Bever in Beveren. “Nele was een collega waar je altijd op kon rekenen, ze probeerde uit elke leerling het beste naar boven te halen. Ze hield van structuur en duidelijke afspraken. Streng maar vooral heel rechtvaardig”, klinkt het bij haar collega’s. “De dagen bij Nele telden meer dan 24 uur, aan energie ontbrak het zeker niet. In de vele werkgroepen op school, was Nele een echte trekker. Alles werd steeds tot in de puntjes uitgewerkt en verzorgd. Voor al onze ICT-problemen ging Nele op zoek naar oplossingen, dag en nacht was ze bereikbaar. Nele was ook een echte teamplayer, ze stond altijd klaar voor iedereen, sprong bij waar mogelijk was. Als lid van de schoolraad tilde Nele het schoolklimaat mee naar boven. Jarenlang was ze vaste medewerker van team Parkours, waar ze samen met haar man Christophe Delie van grote waarde waren.” (foto SB)