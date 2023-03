Babyboom bezorgt directie van Guldensporencollege kopzorgen

Vier zwangere leerkrachten op hetzelfde moment: dat is de reden waarom er nu opmerkelijk veel vacatures openstaan in het Guldensporencollege campus Harelbeke. De directie moet nog acht lesopdrachten ofwel vier fulltime functies ingevuld krijgen. “Het is allesbehalve eenvoudig”, klink het bij directrice Sarah Van Tuykom.

Haar eerste jaar als mededirecteur aan de zijde van Bart Hanssens is er meteen eentje met heel wat hindernissen op personeelsvlak. “Binnen enkele maanden sluiten we dit schooljaar hier in Harelbeke af met 7 GUSCO-baby’s”, lacht Sarah. “Twee collega’s zijn intussen terug van hun ouderschapsverlof, in een derde geval ging het over een mannelijke collega. Maar momenteel zijn er dus vier vrouwelijke leerkrachten in ons korps op hetzelfde moment in blijde verwachting van een kindje. Heugelijk nieuws natuurlijk, maar dat levert ons wel de moeilijk opdracht op om vervanging te vinden voor hen.”

Tijdelijk is moeilijk

In principe gaat het dus over vier fulltime vacatures, maar die opgesplitst kunnen worden in acht lesopdrachten. Niet elke leerkracht kan namelijk altijd exact hetzelfde overnemen van de persoon die hij/zij vervangt, als de kandidaat in kwestie niet bevoegd is om bepaalde vakken te onderwijzen. In dit geval ging het over vakken zoals economie, godsdienst, muziek, Nederlands… Enkele opdrachten worden intern ingevuld, voor 2 fulltime functies komen er binnenkort twee kandidaten solliciteren. Leerkrachten muziek hebben zich voorlopig nog niet aangemeld. “Het is nooit gemakkelijke om leerkrachten de vinden voor een tijdelijke vervanging. Maar bij een zwangerschap weet je dat de kans zo goed als nihil is dat je na die termijn toch nog kan aanblijven. Dat helpt de situatie natuurlijk niet. Vooral voor zij-instromers is dit een groot struikelblok, zij willen natuurlijk graag zekerheid. Tot slot zijn er dit schooljaar ook gewoon overal veel minder leraren op zoek naar een opdracht.”

Afwezige leerkrachten leidt onvermijdelijk tot lege lesuren, al probeert de directie die tot een minimum te beperken. “We willen zo weinig mogelijk de leerlingen met hun vingers zien draaien. Vrije uren worden indien mogelijk opgevangen door een leerkracht die hetzelfde vak geven, vaak bieden collega’s spontaan aan om extra uren op te nemen. Maar soms worden er ook gewoon extra oefeningen van een ander vak gegeven. Maar de bedoeling is natuurlijk dat we de lessenroosters zo snel mogelijk weer als voorheen kunnen laten doorgaan, zodat er geen leerachterstand wordt opgelopen. Voor een vak als muziek is dat natuurlijk minder dringend dan bijvoorbeeld Nederlands, maar het zou toch jammer zijn als de leerlingen die lessen lang zouden moeten missen.”

Voltallig korps

Doemdenken doet Sarah echter niet, ze is ervan overtuigd dat er snel weer een leerkracht voor elke klas staat. Daarnaast hoopt ze op vlotte bevallingen, gezonde baby’s en tevreden mama’s. “En ik zal blij zijn als we in september weer met een voltallig korps het nieuwe schooljaar kunnen aanvatten”, glimlacht ze.