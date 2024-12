Atheneum strijdt mee tegen menstruatiearmoede

Charlotte Therssen ontwierp met Moi et Marie speciaal en duurzaam menstruatie-ondergoed. Haar missie? De menstruatiezorg revolutioneren met dit herbruikbaar ondergoed en zo een maatschappelijke verandering in gang zetten. Ze startte daarom een grote scholenactie, zodat leerlingen makkelijk toegang krijgen tot het ondergoed. Ze kwam ook langs bij het Atheneum in Nieuwpoort.

Het menstruatieondergoed van Moi et Marie biedt vrouwen een comfortabele en duurzame oplossing. De slip absorbeert tot vier keer meer dan een tampon, is eenvoudig wasbaar en vervangt wegwerpproducten zoals maandverband en tampons. “Het biedt een ongekend comfort en is een grote stap richting een milieuvriendelijker alternatief”, aldus Charlotte. “Je hoeft je geen zorgen meer te maken over lekken of voortdurend wisselen.”

Gratis slip

Charlotte, een voormalige leerkracht, raakte geïnspireerd door de schrijnende realiteit van menstruatiearmoede. “Veel meisjes blijven thuis omdat ze geen maandverband kunnen betalen. Dat mag gewoon niet gebeuren”, zegt ze. Om dit probleem aan te pakken, startte zij een scholenactie, zoals recent met Atheneum Nieuwpoort. Hier krijgen leerlingen toegang tot menstruatieondergoed tegen een sterk gereduceerde prijs. De school sponsort bovendien elke aankoop met 7 euro, zodat meisjes minstens één slip gratis ontvangen.

De scholenactie begon in Veurne en breidde zich snel uit naar andere scholen. Naast de samenwerking met Moi et Marie nemen scholen zelf initiatieven, zoals het beschikbaar stellen van gratis tampons en maandverband in toiletten via sponsoren en inzamelacties.

Revolutie

Het project krijgt brede steun. “Het is prachtig om te zien hoe dit meisjes hun zelfvertrouwen teruggeeft”, zegt Pietra Surmont, leerkracht aan Atheneum Nieuwpoort. “Dit is een strijd die we samen moeten voeren.” Charlotte benadrukt dat haar acties niet commercieel zijn. “Het draait om solidariteit en empowerment. Geen enkel meisje mag buitengesloten worden door iets natuurlijks als menstruatie.”

Met haar vernieuwende visie en de steun van scholen en gemeenschappen zorgt Charlotte Therssen voor een positieve verandering in de wereld van menstruatiezorg. Ze wil zo zorgen voor een duurzame revolutie.