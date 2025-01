Atheneum Brugge start eigen radio-uitzendingen

Vrijdag 10 januari wordt een heel belangrijke dag voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde jaar die de richting moderne talen volgen in het Atheneum Brugge. Die dag wordt immers het startschot gegeven van het project AB radio. Wekelijks zullen ze op vrijdag de middagpauze opvullen met muziek en zelfgemaakte rubrieken en bindteksten.

Het radioproject is het geesteskind van Jordy Vermote (31), leraar Nederlands die verschillende jaren achter de microfoon zat bij Villa Bota en Dicky Antoine (47), leraar Nederlands en filosofie. “Jordy heeft heel wat ervaring met radio maken en toen we wisten dat de Vriendenkring van de school bereid was om te sponsoren voor de aankoop van het nodige materiaal, zijn we in het diepe gesprongen”, vertelt Dicky Antoine. “We zijn er immers al langer van overtuigd dat we via zo’n project leerplandoelstellingen kunnen realiseren die anders moeilijk haalbaar zijn.”

Goed voorbereid

“We hebben onze leerlingen goed voorbereid en een duidelijke leerlijn uitgewerkt. Tijdens het eerste trimester hebben we hen in verschillende lessenreeksen duidelijk gemaakt wat radio maken inhoudt. Het was leuk om te zien hoe enthousiast ze reageerden op ons voorstel om mee te werken aan de uitbouw van AB Radio.”

“Het is de bedoeling dat we elke vrijdag tijdens de middagpauze samen met de leerlingen radio maken”, vult Jordy Vermote aan. “Elke week komen drie groepen leerlingen aanbod die elk een programma van 15 minuten verzorgen. De inhoud van hun programma mogen ze zelf bepalen. We weten ondertussen dat één groep een programma brengt met als titel ‘Back to the nineties’. Daarin zullen ze het hebben over de muziek en de interesses van hun ouders in die periode. Uiteraard zullen we hen tijdens de eerste uitzendingen helpen om technisch alles onder de knie te krijgen, maar het is de bedoeling dat elk groepje op termijn volledig verantwoordelijk is voor de realisatie van hun programma.”

“Het is verwonderlijk hoe de groepjes streven naar het optimaliseren van hun spreektechniek en de inhoud van hun teksten”, aldus Dicky Antoine.

“Als we mogen voortgaan op het aantal leerlingen en ouders die onze proefuitzending bij de opstart van de acties voor de Warmste Week beluisterden, zijn we zo goed als zeker dat onze leerlingen ook op heel wat luisteraars mogen rekenen.” (PDC)

De uitzendingen zijn live te volgen of achteraf opnieuw te beluisteren via het internet op mixcloud.com/live/AB_Radio