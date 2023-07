Anthony Strubbe eindelijk vastbenoemd tot directeur Brugse stadsschool SNT

Het Brugse stadsbestuur heeft Anthony Strubbe vastbenoemd tot directeur van SNT. Die was twee jaar geleden op proef aangesteld, maar was enkele maanden geleden in opspraak gekomen, omdat malcontente leerkrachten bij het arbeidsauditoraat een klacht indienden wegens vermeend ‘toxisch leiderschap’.

Die klacht en een anonieme e-mail naar alle gemeenteraadsleden zorgden dat het stadsbestuur eind mei de benoeming van Anthony Strubbe uitstelde. In een brief aan het college, naar verluidt ondertekend door zestig leerkrachten, werd aangeklaagd dat zeven medewerkers op een sleutelpositie aan de kant werden geschoven.

Welzijnsbevraging

De arbeidsauditeur heeft nog geen uitspraak gedaan over de gegrondheid van die klacht. Het stadsbestuur wachtte die uitspraak niet af en benoemde deze week de directeur. Onderwijsschepen Jasper Pillen (Open VLD) liet een welzijnsenquête uitvoeren onder het personeel van SNT.

60 van de 180 personeelsleden hebben de vragen beantwoord. Niemand verklaarde iets belastend voor de directeur, waardoor het stadsbestuur concludeerde dat er van toxisch leiderschap geen sprake is.

Opgelucht

Anthony Strubbe is opgelucht: “Ik kreeg twee positieve evaluaties, wat leidde tot mijn benoeming. Met dit signaal vertrouwt het stadsbestuur dat we op de goede weg zijn. Ik begrijp dat sommige mensen het moeilijk hebben met veranderingen: ik kwam als nieuwe directeur in een school waar het beleid twintig jaar hetzelfde was.”

“Ik heb enkele historische situaties rechtgetrokken. Zo kon het niet langer dat sommige leerkrachten dubbel zoveel zomervakantie hadden als anderen. Die bladzijde is omgedraaid, we hebben al 3.000 inschrijvingen voor volgend schooljaar. Er zijn trouwens vijf vacatures bij SNT”, aldus Anthony Strubbe.