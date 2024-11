Adelien Mahieu is de nieuwe directeur van Meulebeekse sportschool

11,5 jaar was Filip De Canck (58) directeur van de Meulebeekse sportschool, tot hij halverwege augustus de taak doorgaf aan zorgcoördinator Adelien Mahieu (41). Na jaren volle inzet voor de school was De Canck op zoek naar wat meer rust in zijn leven, die hij nu gevonden heeft binnen zijn nieuwe functie als beleidsmedewerker, terwijl Mahieu zich toelegt op de pedagogische, didactische en de personeelsmatige kant van het verhaal.

“Het voelde op”, begint Filip De Canck (58), voormalig directeur van Sportschool Meulebeke. “Als directeur moet je je altijd 120 procent geven en kruipt er heel wat tijd in je werk. Zeker op een kleine school als de onze, waar ook nog de beslommeringen van een internaat bijkomen, was ik eigenlijk continu bezig. Ik had werk en privé niet meer in balans, en ik merkte dat twee weken vakantie niet meer voldoende waren om mijn batterijen op te laden.”

In mei vorig jaar liet de directeur daarom weten dat hij wou stoppen. “Dat nieuws kwam bij iedereen aan als een donderslag bij heldere hemel”, zegt zijn opvolger Adelien Mahieu (41). “Ik werkte op dat moment al vier jaar als zorgcoördinator op de school, nadat ik er in 2008 was gestart als leerkracht talen, en werkte daarom heel nauw samen met het directieteam. Het aangekondigde vertrek van Filip kwam emotioneel dus hard binnen, maar ook praktisch bleven we met het personeel met heel wat vragen achter, want op een vertrek van onze directeur was niemand voorzien.”

Fantastische kans

“Snel daarna stelde ik mezelf echter de vraag of de functie iets zou zijn wat ik zelf zou willen doen”, gaat Mahieu verder. “Na jaren deel uit te maken van de school, leek het me een fantastische kans om nu mee te mogen nadenken over de toekomst ervan. Ik besloot om me kandidaat te stellen en halverwege augustus kreeg ik uiteindelijk het goede nieuws dat ik Filip mocht opvolgen. Ik ken de school en de mensen al goed, maar iedere dag in mijn nieuwe rol is voorlopig toch een ontdekkingstocht. Ik vind het fantastisch wat ik nu mag doen, en ik kijk er erg naar uit om het beleid van Filip de komende jaren verder te mogen zetten.”

De Canck zelf blijft actief op de Meulebeekse Sportschool als beleidsmedewerker, die voornamelijk instaat voor de logistieke, financiële en administratieve taken van de directie. “Daardoor kan Adelien zich volledig toeleggen op het pedagogische, het didactische en het personeelsmatige, wat de job een stuk draaglijker maakt”, legt hij uit. “Ik werk nu nog altijd veel, maar met mijn huidige takenpakket kan ik geregeld ook van thuis uit werken, wat heel wat scheelt in werktijd, en mijn weekends kunnen ook terug weekends zijn.” (CS)