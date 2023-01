Actie Sint-Bernarduscollege goed voor aanplanting van 33 bomen

Leerlingen van het Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort hebben een trimester lang fruitstickers verzameld waarmee ze spaarkaarten vulden. Per volle spaarkaart plant de afvalintercommunale IVVO één boom op het Passendaeleveld in Zonnebeke. Het college heeft met zijn actie ervoor gezorgd dat er maar liefst 33 bomen worden aangeplant.

“Stickertjes op fruit lijken onschuldig en zijn erg klein. Voor het gft-verwerkingsproces is echter het van groot belang dat deze kleine boosdoeners uit het gft-afval blijven”, legt leraar natuurwetenschappen Jens Goudeseune uit.

Fruitstickers

“Mensen zijn zich er meestal niet van bewust van dat ze de fruitstickers in de gft-container werpen. Ze kleven op de schil van bijvoorbeeld kiwi’s, appels of bananen. Natuurlijk eet je die schil niet op… En zo gaat de fruitsticker al snel mee bij het gft-afval. Een gouden tip voor alle fruitliefhebbers: verwijder altijd eerst de fruitsticker van je stuk fruit vooraleer je dat schilt.”

De regel is eigenlijk simpel: de fruitsticker moet bij het restafval. Al de restjes van het fruit zelf zoals de schil en het klokhuis mogen in de gft-container. Om de leerlingen te belonen voor hun sorteerinspanningen plant IVVO per volle spaarkaart een boom. Hoe meer volle spaarkaarten, hoe groter het bos. (PG)