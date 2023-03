Acht Vives-studenten openen vrijdag Pop-up store in Ring Shopping Noord

Acht Vives studenten die de graduaatsopleiding winkelmanagement volgen zijn momenteel druk bezig met de laatste hand te leggen aan hun pop-up winkel Home of Color die vrijdagmorgen 10 maart de deuren opent in het Ring Shopping Noord schuin tegenover de sportzaak Sports Direct.

“Na twee jaar de opleiding te hebben gevolgd waarbij we verschillende retailvakken kregen, is deze pop-up zaak meteen de ultieme test om alles die we leerden nu in praktijk om te zetten”, vertelt Julie Nachtergaele die ervan droomt ooit een eigen zaak te kunnen openen, “Vorig jaar werden we in groepjes opgedeeld, die elk rond een bepaald thema werkten. Het winnende concept draaide rond kleur en dit werd ook meteen als basis genomen voor onze pop-up. In het assortiment die wij aanbieden is kleur nooit veraf omdat we mensen willen inspireren met kleur en hen er eveneens creatief willen laten mee omspringen. Het hoofdassortiment die wij aanbieden is interieur waaronder kaarsen, glazen, tassen, onderleggers en kussens. De kaarsen die wij in ons gamma hebben zijn trouwens allemaal handmade en worden vervaardigd door medestudent Niels Deleye en zijn vader die voor aleer ze aan de slag gingen uren lang YouTube filmpjes bekeken om zo de kneepjes van het vak te leren.”

Vrijetijdsproducten

“Daarnaast is er ook binnen onze pop-up store een ruim assortiment vrijetijdsproducten aanwezig, waaronder schilderproducten en bakproducten. Met al onze vrijetijdsproducten bieden wij dan ook de mogelijkheid aan onze klanten om zich creatief uit te leven. Maar ook bij de interieur artikelen kan je creatief zijn. Zo kan je creatieve kleuren in je huis halen en tekenen op de glazen met stift. Ons randassortiment is dan weer een waar plezier voor zoetekauwen die de keuze krijgen uit koekjes, drankjes en totebags, echter met deze verstandhouding dat in ons gamma enkel maar producten werden opgenomen die niet in de klassieke supermarkt terug te vinden zijn. Bij deze voeding en drank kunnen onze klanten eveneens het aangepast potje kopen die erbij hoort!” (BRU)