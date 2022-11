89 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs in West-Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert ruim 1,14 miljoen euro in extra plaatsen in de West-Vlaamse klassen. Zo worden er dit schooljaar 89 plaatsen in zes West-Vlaamse scholen gecreëerd. De infrastructuurmiddelen komen uit een projectoproep die Weyts net voor de zomer lanceerde om scholen op korte termijn bijkomende capaciteit te bieden voor kinderen met type 2, 3 of 9, wanneer die scholen minstens zeven extra leerlingen opnemen. Daarnaast zet Weyts ook in op de bouw van gloednieuwe scholen om extra plaatsen in de klas te realiseren. “De Vlaamse Regering doet ongeziene inspanningen om voor elk kind in West-Vlaanderen een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs te garanderen. Het buitengewoon onderwijs is soms ook gewoon de beste plaats voor heel wat kinderen”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese.

Op korte termijn neemt Vlaanderen snelle initiatieven om extra plaatsen te creëren. “Via een recente oproep investeert de Vlaamse Overheid in West-Vlaanderen 1.146.112 euro specifiek gericht naar scholen die minstens zeven kinderen met type 2, 3 of 9 opvangen. Dit schooljaar komen er 89 extra plaatsen verspreid over zes West-Vlaamse scholen. Deze Vlaamse regering heeft eindelijke een sterke focus op ons buitengewoon onderwijs en zet alle zeilen bij om extra plaatsen te realiseren. Op die manier mobiliseert men zoveel mogelijk mensen én middelen om de meest kwetsbare kinderen en jongeren een juiste plaats te kunnen geven”, stelt Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese uit Brugge.

Dit is de extra capaciteit in West-Vlaanderen: