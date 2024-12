60 jaar later: klasgenoten VTI Oostende vieren jubileum

Het was een feest vol nostalgie en kameraadschap. De oud-leerlingen van klas HS3 M van het VTI Oostende kwamen samen om te vieren dat ze precies 60 jaar geleden afstudeerden. Onder hen Arsène Henon uit Middelkerke, de drijvende kracht achter deze bijzondere reünie.

“Onze klas, waar we zovele jaren onze tijd versleten, of moeten we stellen: waar we onze studies tot een goed einde hebben gebracht?”, grapt Arsène Henon. “In totaal hebben we ongeveer een tiental reünies gehad, waaruit een verlangen groeide om weer samen te komen. Maar hier staan we, zes decennia later, met een hechte band, die al die jaren heeft overleefd.”

Ivan Cattrysse

Het idee om reünies te organiseren, ontstond al in de jaren na hun afstuderen. “In het begin was het moeilijk om iedereen bij elkaar te krijgen,” vervolgt Henon. “We waren allemaal druk bezig met werk, relaties en kinderen grootbrengen. Maar naarmate de jaren vorderden, werd het verlangen om elkaar te zien steeds groter.”

Tijdens het diner in restaurant ‘t Oosthof in Snellegem werd niet alleen smakelijk gegeten, maar ook stilgestaan bij zij die er niet meer bij konden zijn. “De uitblinker van onze klas, Ivan Cattrysse, is ons helaas enkele maanden geleden ontvallen,” zegt Henon met zichtbare emotie. “Hij was niet alleen onze klasburgemeester, maar later ook jarenlang een geliefde burgemeester van De Haan. Ivan had een uniek talent om mensen te verbinden, met een mix van ernst en kwinkslagen. Met zijn humor wist hij iedereen mee te trekken in een positief elan. We hebben hem vandaag gemist, maar zijn geest was hier zeker aanwezig.”

Oud-leerkracht

Een bijzondere gast op de reünie was oud-leraar Hugo Inghelram. “Het was prachtig om ook zijn verhalen te horen, vanuit het perspectief van de leerkracht,” lacht Henon. “Hij gaf ons een kijkje in hoe het was om ons destijds in toom te houden – wat niet altijd even makkelijk was!”

Ondanks hun leeftijd kijkt de groep optimistisch naar de toekomst. “We zijn ons ervan bewust dat we een risicogroep zijn,” grapt Henon. “Maar dat houdt ons niet tegen om plannen te maken. Volgend jaar zien we elkaar weer!” (PG)