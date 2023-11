40 kinderen ontvangen diploma tijdens Junior Techniekacademie in Anzegem

De Techniekacademie wil jongeren laten kennismaken met technologie en wetenschap aan de hand van workshops. “Veertig kinderen van het derde en vierde leerjaar leefden zich volop uit tijdens de Junior Techniekacademie en gingen de verschillende technische uitdagingen aan in een veilige en leuke sfeer”, vertelt schepen van Onderwijs Pauline Van Marcke (Samenéén).

De focus lag op onderzoekend en ontwerpend leren. “De kinderen konden echt zelf aan de slag om te ontdekken en te creëren”, licht schepen Van Marcke toe. De Techniekacademie is een initiatief van Hogeschool VIVES met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, de provincie West-Vlaanderen en tal van bedrijven/sectoren en lokale besturen. “We zijn oprecht trots dat we als gemeente ons steentje in kunnen bijdragen.”

Proeven van verschillende technieken

De projecten bestonden uit zes uitdagende workshops die rond drie technische projecten opgebouwd waren. Deze editie lag de focus op hout, textiel en programmeren. In hout maakten ze ‘De gekke hanger’, waarbij gewerkt werd met zaag en hamer.

“Elk project prikkelde en liet hen kennismaken met nieuwe manieren van denken en uitproberen”

Een tweede project was ‘Maak je eigen unieke etui’ waarbij ieder een originele pennenzak creëerde met vilt en decoratiemateriaal. Het derde luik was programmeren onder de naam ‘Lego Spike Essential’ met als opdracht een eigen pretpark maken met een draaimolen en reuzenrad.

Ongedwongen en creatief

Via de Techniekacademie maken de kinderen al heel vroeg kennis met Stem en Techniek op een losse, ongedwongen manier. “Ze kregen de kans om de wetenschapper, technieker en creatieveling in zichzelf te ontdekken”, aldus de schepen. “Er was heel veel enthousiasme bij de kinderen. Elk project prikkelde en liet hen kennismaken met nieuwe manieren van denken en uitproberen.”

Veel (groot)ouders kwamen kijken naar de overhandiging van het diploma, waarna iedereen genoot van een drankje aangeboden door de gemeente. In het voorjaar van 2024 staat de reeks Tiener Techniekacademie gepland voor het eerste en tweede middelbaar. Inschrijven hiervoor kan vanaf 11 december. Alle info is te vinden via www.techniekacademie.be.