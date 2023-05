35ste editie van Izegemse Leesjury feestelijk afgesloten

Op zaterdag 13 mei reikte schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA) in de bibliotheek de diploma’s uit van de 35ste editie van de Izegemse Leesjury.

Erik Vantomme startte in 1988 met de Leesjury in Izegem en het initiatief groeide gestaag. “Dit jaar namen 39 kinderen en jongeren deel aan de leesactiviteiten. Met de Leesjury stimuleren we het lezen in onze stad, want het lezen van boeken verrijkt niet alleen de taal van de kinderen, het versterkt ook de creativiteit, de fantasie en laat hen de wereld ontdekken”, besluit schepen Kurt Himpe. Voor het eerst was er ook een groep voor jongeren ouder dan 16 jaar. De deelnemers ontvingen niet alleen een leesdiploma, maar kregen van de Izegemse bibliotheek ook een boek.