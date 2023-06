100-jarig bestaan Vrije Basisschool Stella Maris Nieuwpoort gevierd op stadhuis

Vrije Basisschool Stella Maris Nieuwpoort bestaat dit jaar 100 jaar. Het eeuwfeest begon reeds op 17 april. Dag op dag werd toen de plechtige inhuldiging van honderd jaar geleden nagespeeld. Daarna volgde op 28 april een academische zitting met als gastspreker Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Deze academische zitting werd opgeluisterd door het optreden van een gloednieuw kinderkoor en dansgroep. Het schoolfeest op 4 juni bracht veel oud-leerlingen op de been en was een schot in de roos. De officiële ontvangst van zaterdag 17 juni vormde het sluitstuk van een jubileumjaar waarop alle leerlingen, leerkrachten, medewerkers, ouders en sympathisanten nog met veel plezier op zullen terugblikken.

Het verhaal van Stella Maris begon in 1922, op een moment dat Nieuwpoort gestaag uit het puin van de Eerste Wereldoorlog herrees. Na deze verwoestende wereldbrand, moest alles in de stad weer van vooraf aan opgebouwd worden. Ook het onderwijs. Het is in die context dat Stella Maris het levenslicht zag. Op een onbebouwd stuk grond in de Willem De Roolaan lieten de zusters van Izegem een prachtig gebouw neerzetten. Het statige schoolcomplex was toen en is vandaag nog steeds een beeldbepalende landmark in Nieuwpoort. Vanaf de officiële opening op 17 april 1923 werd Stella Maris integraal onderdeel van een bruisende stad in volle ontwikkeling. (PG/foto IV)