Ondanks vrieskou zakken toch 1.000 deelnemers af voor VTT Lockedyzetoertocht

De organisatoren van de tweedaagse VVT Lockedyzetoertocht in Kemmel, de Kodo’s, zijn uiteindelijk toch tevreden met de opkomst. Afgelopen twee dagen zakten toch 1.000 VTT-ers af naar Heuvelland.

“Het mindere weer en de ijzel op sommige plaatsen zondagmorgen waren de oorzaak van de lagere opkomst over de afgelopen twee dagen. We hebben ook moeten ingrijpen op het parcours op zondagmorgen, en zeker in Frankrijk. Daar was het op sommige plaatsen te gevaarlijk”, aldus voorzitter Brecht Verkruysse.

De deelnemers die afkwamen, waren dan ook wel weer zeer tevreden en maakten er een mooie editie van. Eentje waar de snelheid niet voorop stond, maar wel een editie waar gezelligheid, vriendschap en idyllische landschapsbeelden nazinderden. (EF)