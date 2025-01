Omgeving van heemkundig documentatiecentrum De Zorge is grondig vernieuwd

De omgeving van het heemkundig documentatiecentrum De Zorge onderging een grondige vernieuwing. Zowel de riolering, de verharding als de groenzones werden volledig opgefrist.

De verouderde en slordige beplanting maakte plaats voor een nieuwe amberboom, 318 groenblijvende haagplanten, 1.710 vaste planten en grassen en 93 sierheesters.

Daarnaast werden 90 meter nieuwe rioleringsbuizen aangelegd en werden riooldeksels en vier slikputten vernieuwd. De verharding kreeg eveneens een upgrade met 600 m² nieuwe bestrating, en daarbij is gekozen voor een combinatie van kasseien in een speciaal patroon en lijnen in mozaïekstenen.

“Dankzij deze ingrepen is de omgeving van De Zorge niet alleen aantrekkelijker, maar ook beter toegankelijk voor bezoekers”, aldus schepen van Openbaar Domein Franky Demon. (CGRA)