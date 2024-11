OLV Gasthuis en vzw Gast en Thuis vieren medewerkersfeest

De vzw OLV Gasthuis en de vzw Gast en Thuis vierden het Feest van de Medewerker. “Bij deze gelegenheid willen we speciaal stilstaan bij onze medewerkers. Zij zijn het hart van onze organisatie en we kunnen niet genoeg benadrukken hoe waardevol zij zijn. Dit jaar vierden we vier medewerkers die 10 jaar in dienst zijn, zeven collega’s met 15 jaar dienst, drie met 20 jaar dienst, twee met 25 jaar dienst en maar liefst negen medewerkers die 30 of 35 jaar in dienst zijn”, aldus Inge Pouseele van de personeelsdienst.

Op de foto zien we v.l.n.r. Joke Deseure (25 jaar), Marleen Lampaert (30 jaar), Liezelot Truwant (20 jaar), Ghislaine Dezoutter (30 jaar), Els Mazereel (20 jaar), Wivina Clarisse (30 jaar), Marjolein Maerten (20 jaar), Nancy Gekiere (30 jaar), Martine Lauwers (15 jaar), Katrien Polley (30 jaar), Mieke Glorie (15 jaar), Elien Denys (15 jaar), Joke Devos (15 jaar), Delphine Vandenbruwaene (10 jaar), Eva Capoen (10 jaar), Hilde Vandepitte (35 jaar), Isabel Vanacker (30 jaar), An Deraedt (15 jaar en directie), Friede Landerwyn (directie). Konden niet aanwezig zijn: Hilde Coppenolle (10 jaar), Kathleen Nevejans (10 jaar), Rita Beddeleem (15 jaar), Nadia Decae (15 jaar), Vera Bourree (25 jaar), Inge Buyse (30 jaar), Colette Gruwez (30 jaar). (AHP/foto MD)