Okra zet eeuweling in de bloemetjes

Met Roger Vermeulen heeft Okra Poelkapelle een eeuweling in haar rangen. Hij woonde vroeger in de Peerdebeekstraat in Poelkapelle en verblijft nu in een serviceflat in het woonzorgcentrum in Westrozebeke. Tijdens zijn beroepsloopbaan leverde Roger als chauffeur veevoeders bij de landbouwers en suikerbieten aan de suikerfabrieken in Veurne en Tienen. Op de foto zien we v.l.n.r. voorzitter Bernadette Desnyder, ledenwerver Lena Verdonck, eeuweling Roger Vermeulen en secretaris Ludwig Ceenaeme. (foto RB)