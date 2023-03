Okra Meulebeke organiseert regionaal puzzelkampioenschap

De Meulebeekse Okra zit niet om een stunt verlegen. Op woensdag 1 maart pakte ze uit met een regionaal puzzelkampioenschap. Jammer genoeg bleef de opkomst vrij beperkt.

Bedoeling was om ploegen van vier mensen, waarbij er minimaal één ouder was dan 55 jaar, aan het puzzelen te zetten. Het bestuur had ervoor gezorgd dat alle ploegen eenzelfde puzzel voorgeschoven kregen, 500 stukjes groot. De ploegen kregen drie uur de tijd om hun opdracht uit te voeren. “Spijtig dat er op onze oproep zo weinig respons is gekomen”, aldus voorzitter Myriam Sabbe (64). “We hebben hier wel puzzelaars uit Dentergem, Koolskamp en Oostrozebeke, maar we hadden gehoopt om toch minimaal twintig ploegen warm te waken om naar hier af te zakken.” Wie de weg naar het puzzelkampioenschap wel gevonden had, waren Eddy Van Acker en Marc Hollanders, de mensen uit Temse die maandelijks zorgen voor het Okra-journaal op YouTube.

The Missing Piece

Na drie uur puzzelplezier slaagde het team The Missing Piece erin om de puzzel af te krijgen. De ploeg bestond uit oma Jacqueline Craeymeersch, Lori Neirinck, Florence Dryhoe en opa Patrick Neirinck. Zij wonnen ieder een puzzeldoos met maar liefst 4.000 stukjes. Op de tweede plaats strandden de Brommies; zij ontvingen elk een puzzeldoos met 2.000 stukjes. Het brons was voor Komterbie, die ook de prijs voor de origineelste naam kreeg.

“Ik ben heel blij dat wij de enigen zijn die de puzzel binnen de tijd konden afwerken”, aldus de 12-jarige Lori Neirinck. “Samen met mijn opa en oma en mijn vriendin Florence hadden we een plan opgemaakt. Iedereen van ons zou stukjes verzamelen van een bepaald onderdeel van de puzzel… Dat heeft dus duidelijk geloond.” Eind deze maand kan je dit item zien op het Okra-journaal op YouTube. (LB)