Okra Geluveld zet 80- en 90-jarigen in de bloemen

Tijdens een algemene ledenvergadering werden de 80- en 90- jarigen van de seniorenbeweging Okra Geluveld in de bloemetjes gezet. De 80-jarigen zijn Roger Bauden, Denise Delannoo, Denise Knockaert en Marie- Jeanne Deplancke. De 90-jarigen zijn Georges Depoorter en Agnes Vandenabeele. Op de foto zien we de gehuldigden in het gezelschap van de bestuursleden Nicole Ramant, Annie Ceuninck, Gerard Capelle en Mariette Vandepitte tijdens de korte plechtigheid in feestzaal Le Plat Pays in Zandvoorde. (foto ZB)