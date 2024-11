OKRA fotozoektocht 2024 schot in de roos

De zevende editie van de Meulebeekse OKRA fotozoektocht was met 255 deelnemers een groot succes. De wandeling in Meulebeke centrum (4 km) resulteerde in 67 personen met een foutloos antwoordenblad.

Het podium hier werd gevormd door André Moerman uit Kruisem, Erik Van Geluwe uit Koolskamp en Martine Tetaert uit Brugge. Het traject over 8 km kende 33 deelnemers die alles juist hadden. Laureaten zijn Rudy Franckaert uit Brugge, Herman Verheggen uit Overmere en Linda Beletter uit Dendermonde. De tocht doorheen Meulebeke en de randgemeenten (42 km) leverde 83 correcte antwoordformulieren op. De winnaars zijn Ria Fransoo uit Aalter, Linda Beletter uit Dendermonde en Geert Lambrecht uit Meulebeke. Alle winnaars ontvingen een mooie prijs in de vorm van waardebonnen. We zien hen samen met Martine Sabbe, voorzitster van Okra en Eric Neirinck. (LB/foto Luc)