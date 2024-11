Officiële opening van gloednieuwe inclusieve indoor tennishal Tennisclub Bachten de Kupe Veurne

Zo’n 635 tennis- en padelleden van Tennisclub Bachten de Kupe Veurne kunnen voortaan het hele winterseizoen spelen in de gloednieuwe inclusieve indoor tennishal.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voor het hele dossier van de nieuwe tennishal in Veurne rond was, maar het resultaat mag er zijn. De officiële opening op vrijdagavond 22 november was dan ook de kers op de taart.

Nood aan eigen zaal

De realisatie van het project, van financiering, ontwerp tot oplevering, heeft een zevental jaren in beslag genomen. Patrick Vanbecelaere, voorzitter TCBK Veurne: “De eerste steen – of beter de eerste paal – van dit project werd gelegd in 2012, bij de oprichting van de Tennisschool. Dit project startte met enkele lesvolgers, maar groeide de daaropvolgende jaren naar een tweehonderdtal kinderen en volwassenen die tennisles volgden. Om kwalitatieve trainers te kunnen houden, moet je kunnen werken op jaarbasis, niet alleen gedurende zes maanden. Korte tijd na de oprichting zijn we in de winter gestart met lessen in vele locaties: het College, het Atheneum, in Bulskamp, De Panne, en de laatste jaren in de polyvalente sportzaal aan de andere kant van de parking hier. Er is geen sportvloer in Veurne die we niet hebben afgehuurd! Dit hielp ons wel om de voorbije jaren het hele jaar rond les te kunnen geven, maar de accommodaties waren nooit echt geschikt om te tennissen. Er was nood aan een eigen zaal! Dit geeft ons nu ook de mogelijkheid om uit te wijken wanneer het regent tijdens interclubs of ons zomertornooi. Intussen werd de padelsport populair, en ook aan deze behoefte wilden we voldoen door vier padelterreinen te bouwen.”

“Dromen mag, maar ze realiseren is niet altijd vanzelfsprekend”, vervolgt Vanbecelaere. “We hebben ons project voorgesteld aan het stadsbestuur, en na menig overleg kregen we een akkoord voor een subsidie van 993.000 euro, mits het binnenhalen van een subsidie via Sport Vlaanderen. In deze zin is ‘mits’, een belangrijk woord, zij het slechts een woord van vier letters. Tot vandaag weet ik niet of het stadsbestuur dacht dat we het woordje ‘mits’ zouden kunnen waarmaken of dat we gewoon wat tijd wilden kopen. ‘Mits’ heeft ons drie jaar tijd gekost. Twee keer grepen we nipt naast de subsidie, de derde keer was de goede keer. De credits dat we die 533.000 euro hebben binnengehaald, gaan naar één persoon: Henk Debacker! Hij getroostte zich de moeite om diverse studiedagen te volgen en trok de kar om een volledig en kwalitatief dossier in te dienen. Met succes! De subsidie was binnen, toen stak een virus de kop op, waardoor we ook dat jaar niet verder konden. Zodra de covidstorm was gaan liggen, startte de oorlog in Oekraïne; en alle bouwprijzen schoten de lucht in. We waren een jaar verder toen alles zich begon te stabiliseren. Met de subsidie van Stad Veurne, deze van Sport Vlaanderen, en een eigen substantiële inbreng was de financiering rond.”

Bijzonder project

Het project werd opgesplitst. Eerst werden de vier padelvelden gerealiseerd. “Zo konden we meedrijven op de hype van deze sport”, aldus Vanbecelaere. “In augustus 2023 zijn we gestart met de bouw van vier indoor tennisvelden en een ruimte voor de ‘Fitscool’ van Joke Battel. Begin oktober dit jaar was de bouw klaar, op enkele details na. Ik wil in de eerste plaats architect Stijn Goethals bedanken, die, toen het project nog prematuur was, bereid was om ontwerpen te tekenen en ons altijd heeft bijgestaan om de plannen aan te passen. Tijdens de bouw, en tot vandaag, volgt Stijn alles nauwlettend op. Ik bedank ook alle leveranciers en aannemers voor hun kwalitatieve werk en toewijding. We zijn het winterseizoen vlot gestart en zijn blij dat we zo’n 635 tennis- en padelleden een bijkomend aanbod kunnen bieden. De terreinen zijn druk bezet, en achteraf kan iedereen napraten in onze mooie cafetaria. Ook de Dartsclub hebben we hier een plekje kunnen geven. Bij het maken van de plannen is ook alle aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Eind oktober hebben we hier het BK voor rolstoeltennis georganiseerd, en alle rolstoelgebruikers waren lovend over onze accommodatie. We maken echt werk van inclusie: elke vrijdag volgt hier een zestal rolstoeltennissers les. Ik bedank ook onze sponsors die ons in staat stellen materialen aan te kopen en de nodige lesgevers ter beschikking te stellen. En tot slot ook onze vrijwilligers, die we hoog in het vaandel dragen, want dat worden stilaan zeldzame exemplaren!”

Burgemeester Peter Roose: “De laatste jaren zijn de sportmogelijkheden voor Veurnaars bijna exponentieel toegenomen. Aan het begin van het verhaal verrezen tennisvelden, een nieuwe atletiekpiste, onze nieuwe sporthal, een verbetering van de kajakinfrastructuur, … Maar dit project was bijzonder. Om de financiering rond te krijgen, werd gekeken in de richting van een samenwerking tussen stadsbestuur en de privésector (bvba Indoor Veurne), een formule die al succesvol was toegepast bij de herlokalisatie van de kajakclub en de infrastructuuraanleg voor de schuttersvereniging. Het stadsbestuur kende aan bvba Indoor Veurne een lening toe van 1,2 miljoen euro, met een afbetalingsschema over 18 jaar voor de bouw van de indoor tennishal. Hier bovenop kwam een investeringssubsidie van 992.900 euro (en een Vlaamse subsidie van 533.100 euro). Om het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken, financierde het Autonoom Gemeentebedrijf zonnepanelen voor het dak ten bedrage van 306.111 euro. De opbrengst van de panelen zal voorzien in de elektriciteit voor het complex en het overschot wordt afgeleid naar de sporthal.”