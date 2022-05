Oeselgem herdenkt bloedige strijd aan de Leie die 136 levens kostte

In de meidagen van 1940 brak aan de oevers van de Leie in Oeselgem de oorlogshel los en werd de anders zo vredige Neerhoek herschapen in een oord van dood en vernieling. Met twee jaar coronavertraging besliste de dorpsraad van Oeselgem een waardige herdenking te organiseren voor de 13 burgers, 53 Belgische en 70 Duitse soldaten die hier stierven.

Op zaterdag 28 mei om 17 uur wordt in de Sint-Martinuskerk een speciale herdenkingsmis opgedragen voor de burgerlijke en militaire slachtoffers van de meidagen 1940 in Oeselgem. Aansluitend hierop wordt hulde gebracht aan het monument van de Waalse oud-strijders en het monument van de familie Martens op het begraafplaats.

Hele familie uitgemoord

“De Leie in Oeselgem was tijdens de Tweede Wereldoorlog een moeilijk te verdedigen linie. Van de grens met Gottem tot de kerk van Oeselgem waren er kort na elkaar drie grote bochten, waaronder de Neerhoek”, zegt Anne-Marie Geeroms van heemkring De Roede van Tielt. Bijkomende moeilijkheid was dat men de Leie van de Ponthoek tot de Neerhoek had rechtgetrokken, waardoor er sprake was van een ‘oude’ en ‘nieuwe Leie’.

De ‘nieuwe Leie’ stond niet aangeduid op de Duitse stafkaarten, wat hen met heel wat kopzorgen opzadelde. Na eerdere pogingen op 24 en 25 mei om de nieuwe Leie over te steken, werden in de vroege ochtend van zondag 26 mei de Belgische stellingen zwaar onder vuur genomen door Duitse artillerie. Wat volgde, was een enorm bloedbad. De Duitsers richtten hun woede op de burgers. Zo werd de familie Martens uitgemoord. Alleen de zonen Gerard en Maurice, die nota bene zelf soldaat waren, overleefden.

In de Sint-Martinuskerk loopt van zondag 29 mei tot en met dinsdag 31 mei een tentoonstelling met uniek fotomateriaal en persoonlijke documenten die het vele oorlogsleed illustreren. Tevens komt een aantal gefilmde getuigenissen aan bod van Oeselgemnaren die de meidagen van 1940 als kind meemaakten en door Duitse soldaten uit hun schuilkelders werden gehaald en gedwongen werden te vluchten naar Kruishoutem. Ook verschillende objecten van het Belgische en Duitse leger zijn te bezichtigen, waaronder vijf kruisjes van Duitse veldgraven met de namen erop vermeld van de in Oeselgem gesneuvelde Duitse soldaten.

De expo is toegankelijk op zondag 29 mei van 10 tot 19 uur en maandag 30 en dinsdag 31 mei van 14 uur tot 18 uur. De toegang is gratis.

Wandelpad herwerkt

Voor de gelegenheid werd het wandelpad Neerhoek – Mei 1940 volledig herwerkt. Bij bepaalde gedenkpunten zal je voortaan borden aantreffen met info over wat er op 24, 25 en 26 mei 1940 op die plaats gebeurd is. De organisatie van het herdenkingsweekend is in handen van de Oeselgemse dorpsraad in samenwerking met het gemeentebestuur en de cultuurraad van Dentergem.