OCR Houtland steunt Tordale met 750 euro

Vorig jaar tijdens het pinksterweekend organiseerde de club OCR Houtland de Klimber Obstakel Run. De deelnemers deden aan Obstacle Course Racing, een sport die lopen, klimmen en klauteren combineert. Iedereen kon ervan komen proeven dankzij een recreatieve hindernissenloop ter hoogte van de Bruggestraat. Er werden 750 inschrijvingen genoteerd, 200 meer dan bij de vorige editie. Per inschrijving werd 1 euro geschonken aan de werking van Tordale en zopas werd dat bedrag van 750 euro overhandigd. Met het geld is Tordale van plan om leuke uitstappen voor de leefgroepen van de voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking op poten te zetten. (foto JS)