OCMW-voorzitster Carine Geldhof reageert op brief over tekorten in rusthuis Rozenberg:“Het medicatiebeleid en wondverzorging wordt op de korrel genomen”

“Het spreekt voor zich dat het personeel van rusthuis Rozenberg het nu heel hard te verduren heeft. Al die mensen hebben gedurende coronaperiode keihard gewerkt om alles veilig te houden in het rusthuis en nu dit. Zolang de dader of insulinespuiter niet gevonden wordt, worden die mensen onterecht geviseerd. Oké er zijn mankementen in de manier hoe het rusthuis wordt gerund, maar nu doen we er alles aan om dat recht te zetten. De meeste mankementen zijn van administratieve aard en daar heb ik ook een verklaring voor al zijn die niet goed te praten”, opende schepen Carine Geldhof.

“Ik geef toe dat we naar de medicatieveiligheid niet goed scoren volgens de zorginspectie. Door de werkdruk kan het al eens gebeuren dat het toedienen van medicatie niet onmiddellijk wordt afgetekend. Naast de hoge werkdruk is het ook zo dat de wifi-installatie onvoldoende werkte in Rozenberg, maar intussen hebben we daar ook al iets aan gedaan door twee antennes bij te plaatsen wat een vlottere registratie van de medicatie moet ten goed komen.”

“Bovendien hebben we een compleet nieuw systeem op poten gezet voor het bewaren van de medicatie. Wie toegang heeft tot de medicatiekast is nu ook drager van een badge, anders komt die er niet in. We hebben een rusthuis waarvan ik alle vertrouwen heb in het personeel dat er werkt, maar ik geef toe dat de werkdruk zeer groot is. Maar daar wordt ook aan gewerkt. Vergeet niet dat wij wisten dat er iets mis liep in het rusthuis en dat hebben we zelf gemeld aan het gerecht, maar we kregen volledig zwijgplicht omdat het niet zou uitlekken en de dader zou gevonden worden, maar dat is niet gebeurd en nu krijgen we alle bagger over ons heen.”

Experten

“Intussen heeft het rusthuis twee experten aangesteld die ons moeten helpen om de tekorten weg te werken en de werking in de toekomst nog beter te doen. Wij gaan ook wekelijks rapporteren aan de zorginspectie welke stappen we gezet hebben om beterschap te brengen en aan welke punten er gewerkt werd.”

“Wat de opnamestop betreft gaan we er alles aan doen om die zo vlug mogelijk weg te werken door alles in orde te brengen. De meest klachten gaan immers uit naar het administratieve gedeelte en niet zozeer naar de verzorging. Ik blijf mijn vertrouwen hebben in het personeel dat door alles wat er gebeurd is echt op tandvlees zit. Door meer aandacht te schenken aan het administratieve dossier en de wondverzorging hopen we op heel korte termijn te kunnen spreken over een rusthuis met een uitstekende reputatie”, besloot schepen Carine Geldhof.