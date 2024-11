OCMW Ledegem verkoopt tien appartementen aan woonmaatschappij Thuiswest

Het OCMW Ledegem verkoopt zeven appartementen in Ledegem en drie in Rollegem-Kapelle. De opbrengst van de verkoop van het sociaal woonpatrimonium bedraagt 549.034 euro. De OCMW-raad keurde de ontwerpakte goed. De koper is woonmaatschappij Thuiswest, met administratieve zetel in Roeselare.

De appartementen bevinden zich in de Sint-Eloois-Winkelstraat 86, op de hoek van de Rollegemstraat en waar vroeger zaal De Samenkomst stond en de Bogaardwegel 1A in de buurt van café De Voerman. De twee locaties worden verkocht voor 328.185 euro en 220.849 euro.

“Tijdens de laatste inspectie van het agentschap Wonen Vlaanderen in 2023 werd aan het OCMW geadviseerd om het sociaal woonpatrimonium over te dragen aan de woonmaatschappij”, zegt schepen Wally Corneillie (CD&V/VD). “Zo lezen we letterlijk: ‘Omdat het veel tijd vergt voor uw lokaal bestuur om de huuradministratie altijd in overeenstemming te brengen en te houden met de sociale huurreglementering en het één speler per gemeente principe indachtig, beveel ik Ledegem sterk aan om haar sociaal woonpatrimonium te verkopen’.”

Overname

Daarop besliste het Vast Bureau om hierover in overleg te gaan met de woonmaatschappij Thuiswest, die bereid bleek het sociaal woonpatrimonium over te nemen, tegen betaling van de sociale venale waarde. Wat neerkomt op 42,90 procent van de werkelijke waarde.

In Ledegem gaat het om zeven appartementen op drie verdiepingen en twee bergingen, in Rollegem-Kapelle zijn het drie appartementen. De ontwerpakte is opgemaakt door notaris Peter Verstraete uit Roeselare.

De huurders zijn reeds ingelicht en werden bezocht door een medewerker van het OCMW en een medewerker van de woonmaatschappij om de overgang vlot te laten verlopen. De onderhoudskosten ten laste van de verhuurder zijn vanaf het verlijden van de akte ten laste van de woonmaatschappij.