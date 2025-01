OCMW biedt vijf kleine rijwoningen in de Leiestraat aan: “Uitverkoop bij het OCMW”

Het OCMW gaat vijf kleine rijwoningen in de Leiestraat verkopen. Het gaat om de huisnummers 25-27-29-31 en wat verderop 45. De huizen behoorden destijds toe aan de Stichting Gryson. Hun patrimonium kwam in handen van het OCMW. Sommige van die huizen zijn nu een doorgangswoning. Het OCMW verkoopt ook diverse landbouwgronden. “Het lijkt wel op een totale uitverkoop van het patrimonium”, aldus fractieleider Sanne Vantomme (N-VA).

Een doorgangswoning is bedoeld voor eigen inwoners die zich in een problematische en instabiele huisvestingssituatie bevinden. Bijvoorbeeld omdat hun eigen woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard, door een gerechtelijk bevel tot uitdrijving of ten gevolge van familiale conflicten. Het verblijf in een doorgangswoning duurt maximaal vier maanden. Er is verplichte begeleiding door een maatschappelijk werker.

De OCMW-raad keurde de principiële beslissing voor de verkoop goed. Men gaat de huizen publiek op de markt brengen. In december 2023 zijn schattingsverslagen opgemaakt. Bert Verhaeghe (Team 2030) deed een oproep om de opbrengst van de verkoop te investeren in ouderenzorg en armoedebestrijding. “En niet om de putten in het Woon- en Zorgbedrijf te vullen en dat structureel op te lossen”, zegt Bert. “Ik vraag me af waarom die woningen worden verkocht en of die drukbezet zijn.”

Renovatiekosten

“We staan met die huizen voor ruime renovatiekosten indien we ze in orde willen brengen”, zegt schepen Lien Deblaere (Vooruit). “Eén is een crisiswoning, de andere doorgangswoningen. Ze zijn te klein geworden. Er is hier ondertussen een samenwerkingsovereenkomst met de Woonmaatschappij!Mpuls Menen-Wervik goedgekeurd, we gaan dan ook negen doorgangswoningen hebben, voor het eerst ook in Geluwe en dus meer verspreid op het grondgebied.”

Het OCMW verkoopt ook per opbod landbouwgronden in de Wolvenstraat (6.789 vierkante meter) en Waterstraat-Busbekestraat (10.694 vierkante meter). Daarnaast werd achter gesloten deuren de verkoop van landbouwgrond aan de gebruiker-huurder in de Hoogweg en in Hulste goedgekeurd.