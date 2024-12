Ocean Cricket Club wint Emancipatieprijs van vzw Voem

De Ocean Cricket Club, een initiatief van de vzw Ginger House & co., heeft de Emancipatieprijs ’24 in de categorie ‘gemeenschapsvorming’ van de vzw Voem gewonnen. De cricketclub werd afgelopen zomer opgericht om lokale jongeren met een migratieachtergrond veerkracht en persoonlijke groei bij te brengen. “We zijn vereerd om naast grote projecten uit Brussel, Gent en Antwerpen op de erelijst te verschijnen”, klonk het bij drijvende kracht Rukhsana Zubair.

“Ik ben apetrots dat we met Ginger House & Co de Voem Emancipatieprijs 2024 hebben gewonnen in de categorie gemeenschapsvorming”, opent Rukhsana Zubair.

Voem vzw is een inclusieve, sociaal-culturele organisatie die mensen en verenigingen verbindt via kunst, cultuur en sociaal engagement. “Deze prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen en organisaties, die zich belangeloos inzetten voor een solidaire, inclusieve en duurzame samenleving”, vervolgt Rukshana.

“De prijs, die afwisselend in Gent, Brussel en Antwerpen wordt uitgereikt, heeft ons dit jaar beloond voor onze inspanningen om de gemeenschapsvorming in Bredene te bevorderen. We zijn bijzonder vereerd dat we onze gemeente op deze manier op de kaart kunnen zetten en dat ons werk tussen de talrijke indrukwekkende projecten uit Brussel, Antwerpen en Gent werd erkend.”

Prijs voor iedereen

De award is volgens Rukhsana een erkenning voor iedereen die betrokken is bij Ginger House & Co. “De kinderen, hun ouders, onze coaches Asma en Razwana en de ervaren cricketbegeleiders Adil en Adnan Diwan Ali. Dit bewijst de kracht van sport als middel om gemeenschappen samen te brengen en kansen te creëren voor iedereen.”

De Ocean Cricket Club werd afgelopen zomer opgestart op de terreinen van POC De Caproen. “Twee topcoaches, Asma Diwan Ali en Rizzy Riz, kwamen vanuit Kuurne naar Bredene afgezakt om deze mooie sport bekend te maken bij de Bredense jeugd”, blikt Rukhsana Zubair terug.

“Dankzij onze zomerwerking wonnen we het vertrouwen van heel wat ouders met een migratieachtergrond. Zij hadden actief deelgenomen aan onze zomeractiviteiten. Heel wat jongeren, vooral meisjes met een migratieachtergrond, vroegen ons toen om een cricketclub in Bredene op te richten. Dat bleek een goed idee, want de opkomst voor onze startdag was verrassend groot. Via onze cricketclub kunnen we opnieuw voor verbinding tussen de Bredense jongeren zorgen.”

Cricketinitiatie op Erfgoeddag

Wil je meer leren over cricket en hoe deze sport verbindt? Noteer dan 27 april 2025 in je agenda. “Op Erfgoeddag, met als thema sport en spel, organiseren wij een cricketinitiatie in Bredene. Het wordt een leuke en laagdrempelige kennismaking met cricket, voor jong en oud”, besluit Rukhsana.