OC Cirkant viert loopbaanjubilarissen

OC Cirkant, de voorziening in Aartrijke voor volwassenen met een beperking, heeft zijn loopbaanjubilarissen in de bloemetjes gezet. Ine Delafontaine, Sandrine Devos en Peter Vandekinderen zijn 25 jaar in dienst; Saskia Degraeve, Wendy Demeulemeester, Sonja Provoost en Nancy Vandycke werken 30 jaar in Cirkant en Anja Casteleyn, Marc Eecloo, Chantal Rogiers, Sabien Vandewaetere en Tonia Verbeke werken er 35 jaar. Op de foto herkennen we v.l.n.r. logistiek directeur Barbara Verstraete, Chantal Rogiers (35 jaar), Sandrine Devos (25), orthoagogisch directeur Catherine Windels, Peter Vanderkinderen (25), Tonia Verbeke (35), Ine Delafontaine (25), Sabien Vandewaetere (35) en ten slotte algemeen directeur Ria Vanhoorne. (BC/foto BC)