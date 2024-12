Obus van 30 centimeter gevonden bij renovatiewerken

Bij renovatiewerken achteraan een woning langs de Churchilllaan in Waregem, hebben arbeiders maandagnamiddag een obus gevonden. Ze verwittigden de hulpdiensten maar al snel leek het springtuig weinig gevaar te vormen.

Bij een rijwoning langs de Churchilllaan waren maandag verbouwingswerken gaande waarbij onder meer enkele bijgebouwen in de tuin afgebroken moesten worden. Onder de vloer van een van deze gebouwen bleek een oude obus te liggen van zo’n 30 centimeter lang. “De arbeider die het vond, was wel wat geschrokken. We hebben dit nog niet meegemaakt”, zei de aannemer die instond voor de werken.

De brandweer kwam ter plaatse en verwittigde ontmijningsdienst DOVO. Op basis van de beschrijving van de obus en de plaats waar die gevonden werd, niet onder de grond maar onder de vloer, werd het gevaar voor omgeving eerder gering ingeschat. De brandweer stelde geen perimeter in en er moesten geen omwonenden geëvacueerd worden. De aannemer kon gewoon verdergaan met de verbouwingswerken, zij het enkel in het huis en niet meer in de tuin.

DOVO zal het springtuig later komen ophalen.