Obus gevonden op het strand van Nieuwpoort

Op het strand van Nieuwpoort werd woensdagavond een obus uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. “We hadden al een melding gekregen in de voormiddag en ontruimingsdienst DOVO ervoor gecontacteerd. Maar toen was het opnieuw hoogwater en konden we niet meer bij de obus. Rond 18 uur werd het springtuig uiteindelijk weggehaald van op het strand”, zegt eerste hoofdinspecteur van politiezone Westkust, Patrick De Buysere.

Woensdagvoormiddag kwam er bij de politiezone Westkust een oproep binnen over een obus op het strand van Nieuwpoort. “Het springtuig lag open en bloot op het zand in het verlengde van de Meeuwenlaan. We hebben onmiddellijk de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) verwittigd, maar voor zij ter plaatse konden komen, was het opnieuw hoogwater”, zegt eerste hoofdinspecteur De Buysere.

“Op de obus zat geen beveiliging meer, dus bij harde aanraking kon die tot ontploffing gebracht worden. Daarom is het belangrijk om een springtuig te laten liggen”

Rond 17.45 uur wanneer het water was weggetrokken werd het springtuig op het strand afgezet. “Dat was uit voorzorg zodat mensen er niet zomaar zouden aankomen. ‘s Avonds kwam DOVO dan ter plaatse om de obus mee te nemen. Volgens hen zat er geen veiligheid meer op en ging het om toxische munitie, die bij harde aanrakingen kon ontploffen.”

Afblijven van oude springtuigen

DOVO nam de obus mee naar hun basis in Poelkapelle om die daar verder te verwerken en analyseren. “Soms moeten we een springtuig ter plaatste laten ontploffen, maar dat kunnen we nooit op voorhand weten. Veel hangt af van welk type munitie het is en of we het wel veilig kunnen verplaatsen. Daarom raden wij ook iedereen, die oude springtuigen vindt aan om er af te blijven. Die instructies geven wij ook aan de politie. Want het kan niet alleen ontploffen, maar het kan ook gebeuren dat de obus een toxische stof, zoals mosterdgas bevat. Die kan hevige brandwonden geven op de handen met zelfs kans op verminking”, klinkt het bij DOVO.

“Het is niet zeker of de obus op het strand lag of afkomstig is van zandhopen van grondverzet”

De vraag of de obus op het strand van Nieuwpoort lag of afkomstig is uit de grote zandhopen van de wegenwerken op de Koninklijke baan in Oostduinkerke blijft onbeantwoord. “We vinden ook niet zo frequent dergelijke springtuigen terug op het strand. Het kan zijn dat het meer dan 100 jaar geleden daar gedropt werd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar het kan ook even goed afkomstig zijn van grond, die verzet werd. Want er worden bijvoorbeeld ook obussen teruggevonden in Nederland, terwijl er daar nooit gevochten is geweest. Die zijn daar dan verzeild geraakt via grondverzet.”