Obelix (11) zoekt warme thuis: “Hij is een echte Cupido”

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij het dierenasiel van Ieper. Zij zoeken een thuis voor Obelix (11), een oudere beagle met een hart van goud.

Obelix kwam in het dierenasiel terecht als vondeling. Na wat zoeken kon zijn baasje gevonden worden, maar die bleek geen tijd meer te hebben voor hem. Obelix bleef dus bij de vrijwilligers van het dierenasiel. Daar veroverde hij meteen alle harten. Hij kreeg er op korte tijd de bijnamen Obi en Cupido dankzij zijn lieve karakter. Obi wordt dolgraag geknuffeld en geaaid en hij aarzelt niet om zijn verzorgers daaraan te herinneren.

Charmeur

“Als je hem even vergeet, krijg je meteen twee pootjes op je schoot en een smekende blik”, vertellen de vrijwilligers lachend. “Een echte charmeur en met zijn zachte karakter is hij ook heel lief voor kinderen.” Er is maar één ding dat Obelix nog leuker vindt dan knuffels en dat is wandelen. Zodra de leiband bovenkomt, zie je hem opleven.

“Ondanks zijn hoge leeftijd is hij nog best actief. Hij wandelt ook heel goed, zonder trekken en met veel snuffelen.” Obelix wordt niet geplaatst bij andere honden of katten. Wel bij een gezin met een grote tuin dat veel tijd voor hem kan maken en rekening houdt met zijn leeftijd.