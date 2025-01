Nu ook baggerwerken op Lo-kanaal vanaf Fintele

Het baggeren van het Lo-kanaal gebeurt nu ook vanaf de Fintele in Pollinkhove. Voortaan wordt baggerslib ook afgevoerd via het regionaal overslagcentrum (ROC) in Diksmuide.

In september vorig jaar startte in Veurne de eerste fase van de baggerwerken. Nu wordt ook gebaggerd vanaf de Fintele in Pollinkhove. De twee baggerpontons bewegen op het Lo-kanaal naar elkaar toe.

“Het Lo-kanaal wordt prioritair aangepakt omdat via die weg het meest efficiëntiewinst kan worden bereikt bij nieuwe hoge waterstanden op de IJzer opwaarts Reninge”, zegt Geert Weymeis, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg nv. “De vaargeul van het 14,3 kilometer lange Lo-kanaal wordt overal opnieuw naar een diepte van 2,20 meter gebracht. De baggerwerken moeten zorgen voor een vlottere waterafvoer van de IJzer naar zee. De werken op het Lo-kanaal zijn een korte termijnactie die De Vlaamse Waterweg uitvoert in het kader van het actieplan Weerbare Westhoek. Dat actieplan kwam er na de hoge waterstanden tijdens de winter 2023-2024 en moet voor meer waterveiligheid in de streek zorgen.”

Naast het regionaal overslagcentrum (ROC) in Veurne, zal nu ook dat van Diksmuide worden benut. In totaal moet zo’n 60.000 kubieke meter slib worden afgevoerd. De regionale overslagcentra in Veurne en Diksmuide beschikken elk over een kaaimuur van 50 meter en een werkplateau van 325 vierkante meter. Ze werden in 2023 gebouwd met als doel de binnenvaart als duurzame vervoersmiddel in de Westhoek te stimuleren. De POM West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg werkten hiervoor samen. Via de ROC’s kunnen zowel goederen in bulk als op paletten worden verscheept.

Aannemer De Roeck nv staat in opdracht van het consortium Gent Dredging-DEME in voor de praktische uitvoering van de werken vanaf de Fintele. Aannemingen Braet nv volgt de detectie en benadering van eventuele explosieven in het baggerslib verder op. Als alles volgens plan verloopt, zouden de baggerwerken op het Lo-kanaal eind maart afgerond zijn.