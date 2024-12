Nu Miss Nederland stopt, wat met Miss België? Organisator Darline Devos reageert

Na 35 jaar komt er een eind aan de verkiezing Miss Nederland. Volgens de organisator is het “niet meer van deze tijd”. Dat het stopt, verbaast Darline Devos, al 20 jaar organisator van Miss België niet. “In Nederland heerst geen ‘miss-cultuur’ zoals bij ons. In België worden de meest missen beroemd of beginnen ze een carrière in de media. We ondersteunen de meisjes heel erg, waardoor ze echt kunnen groeien. De hoge inschrijvingen tonen dat we nog altijd relevant zijn.”

Darline Devos (60) uit Ooigem, een deelgemeente van Wielsbeke organiseert al 20 jaar de verkiezing van Miss België. “In die lange periode heb ik aan den lijve ondervonden dat er een heel andere houding heerst in Nederland tegen missverkiezingen.”

Het verbaast haar dan ook niets dat Miss Nederland nu ten einde komt. “In Frankrijk en België leeft het concept van een missverkiezing echt. Onze missen komen met onze hulp telkens in kranten, magazines, tv- of radioprogramma’s en worden ook vaak bekend. In Nederland is er geen misscultuur. Een Nederlandse sponsor moeten wij echt uitleggen en tonen wat onze verkiezing inhoudt en pas na de show beseffen ze hoe belangrijk dit is.”

Andere factoren

De Nederlandse organisator stelde dat een missverkiezing “niet meer van deze tijd” is. Maar volgens Devos zouden er nog andere factoren meespelen in de beslissing. “In Nederland wordt er een dame verkozen tot Miss en daarna is er niks meer. Wij begeleiden onze Miss wel, want bij ons is die echt een ambassadrice van ons land. Miss Nederland is ook enkel en alleen die verkiezing op zich. De keuze van de Nederlandse deelnemer aan Miss World en Miss Universe ligt bij andere organisaties.”

“Wellicht spelen er verschillende factoren, zoals niet de juiste cultuur, minder interesse van kandidaten en sponsors”

“Die andere verkiezingen blijven wel nog bestaan”, gaat Devos verder. “Het argument ‘niet meer van deze tijd’ is dan niet zo stevig. Wellicht spelen er ook nog andere factoren mee, zoals mindere interesse van kandidaten in die verkiezing, minder interesse van sponsor, leeftijd en dergelijke meer. Het klimaat in Nederland heeft hen op een bepaalde manier gedwongen om te stoppen.”

Missverkiezing is leerschool

Dat het “niet meer van deze tijd” is, klopt dus volgens Devos niet. “Vele meisjes schrijven zich in, omdat ze natuurlijk dromen van dat kroontje en de prestigieuze verkiezing. Maar als wij hen vragen waarom dit voor hen belangrijk is, dan horen we dat deze stap hen helpt bij zelfontplooiing, sterker worden en zelfvertrouwen krijgen. Ons hoofddoel is dan ook om onze deelneemster sterker te maken en stap per stap te laten openbloeien.”

“We zien bij oud-kandidaten dat ze succes hebben, veel levenservaring bij ons hebben opgedaan en open gegroeid zijn”

“Als jong meisje, zou ik het zelf niet gedurfd hebben om deel te nemen aan Miss België”, geeft Devos toe. “Ik heb veel bewondering voor iedereen die deelneemt. Een aantal van onze kandidaten zijn ook eerder verlegen en doen mee om zo buiten hun comfortzone te komen en te groeien. Ik kan me goed in hun schoenen plaatsen. Meedoen aan een missverkiezing kan net het leven van een jong meisje verrijken. Ze leren niet alleen veel van ons, maar ook van elkaar. We zien bij oud-deelneemsters dat ze succes hebben, veel levenservaring bij ons hebben opgedaan en open gegroeid zijn.”

Nog steeds populair

De allereerste verkiezing van Miss België vond plaats in 1929. “Binnenkort kunnen we het 100-jarig bestaan vieren. De honderste editie zal nog even op zich laten wachten, want tijdens de Tweede Wereldoorlog kon die niet altijd doorgaan.”

Miss België is dus nog zeker niet aan zijn eind toe. “Nee, er staat ons nog een mooie toekomst voor de boeg”, zegt Devos standvastig. “Jaarlijks zijn er ongeveer 1.500 inschrijvingen voor Miss België. Ook voor de editie van 2026 lopen de inschrijvingen vlot binnen. De teller staat er op een 350-tal aanmeldingen. Natuurlijk moet je als verkiezing ook wel moderniseren en meegaan met jouw tijd. Zo speelt tegenwoordig sociale media een belangrijke rol.”

“Er staat Miss België nog een mooie toekomst voor de boeg”

“Als organisator moet je goed op de hoogte zijn van wat de behoeftes zijn van de jonge vrouwen en wat je voor hen kan doen. Met onze 32 finalemeisjes hebben we regelmatig gesprekken over hoe we ze kunnen helpen. Dat kunnen heel kleine dingen zijn van bijvoorbeeld sporten tot Nederlands of Frans leren, maar dat kan ook gaan om zelfvertrouwen winnen en mentaal sterk staan. In België moeten we ons niet direct zorgen maken. Onze meisjes zijn er van overtuigd dat iedereen die eraan deelneemt veel bijleert en zichzelf verder ontwikkelt”, besluit Devos.