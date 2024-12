Noord-Zuidraad wil dat Gistel opnieuw fairtradekaart trekt: “Graag Faire Gemeente blijven”

De inwoners van Gistel en andere Vlaamse Faire Gemeenten drukken hun steun uit voor ecologisch en fair denken en doen via de postkaartencampagne ‘Ik verkies een Faire Gemeente’. De lokale Noord-Zuidraad roept het stadsbestuur op om ook in de toekomst de kaart van fair trade te trekken. Bevoegd schepen Ann Bentein heeft daar oor naar.

Faire Gemeente zet sinds 2004 eerlijke handel op de kaart in Vlaanderen. De campagne draagt bij aan een waardig bestaan voor boeren en producenten wereldwijd, zowel die dichtbij als de boeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. De campagne wordt geleid door Fairtrade Belgium, Oxfam België, Rikolto en 11.11.11. “We willen dat de voeding op ons bord en de producten die we gebruiken in goede werk- en milieuomstandigheden worden gemaakt. En dat de boeren en producenten daar een eerlijke prijs voor ontvangen”, luidt het algemene devies.

Meer dan 15.000 Vlamingen, waaronder inwoners van Gistel, hebben hun wens dus geuit om de titel van Faire Gemeente te behouden of te verkrijgen. Hiervoor werden ondertekende postkaartjes gedeponeerd in verschillende brievenbussen in de stad. De campagne kende tal van activiteiten vanuit belangengroepen, wereldwinkels en sympathisanten. De Noord-Zuidraad overhandigde deze wensen aan het nieuwe stadsbestuur van Gistel, met de vraag om de ‘Faire Gemeente’-titel te (her)bevestigen en zich in te zetten voor de bijbehorende engagementen.

Waarom?

“In naam van de leden van de Noord-Zuidraad en de Wereldwinkel van Gistel wil ik het nieuwe stadsbestuur oproepen om de titel van ‘Faire Gemeente’ te herbevestigen en zich in te zetten voor alle engagementen verbonden aan deze titel”, zegt trekker Christine Vandecasteele. “Zowel onze boeren als die in het Zuiden wensen hetzelfde: een eerlijke prijs voor hun producten, goede werk- en milieuomstandigheden en een waardige toekomst voor hun kinderen.”

Volgens Vandecasteele is die titel veel meer dan zomaar een naam. “Een faire stad staat of valt met een geëngageerd stadsbestuur. Inzetten op de ‘Faire Gemeente’-titel, betekent dat het stadsbestuur lokaal actie onderneemt voor het duurzaam, ecologisch en fairtrade produceren en consumeren. En dit via een duurzaam aankoopbeleid en via bewustmaking van burgers, scholen, lokale middenstand en organisaties. Meer dan 15.000 Vlamingen hebben dit najaar, via een stemkaartencampagne, hun wens geuit om de titel van faire gemeente te behalen of te behouden. Ook in Gistel hebben we deze stemkaartencampagne georganiseerd”, zegt Vandecasteele. “Ondanks het feit dat het een campagne was op kleine schaal zijn er toch zo’n 214 kaarten ingevuld. Concreet vragen we dus om de titel van Faire Gemeente te herbevestigen door het invullen van de Fair-O-Meter, de tweejaarlijkse zelfevaluatie. Maar we vragen ook dat het nieuwe bestuur effectief werk maakt van de titel.” Vandecasteele en de Noord-Zuidraad overhandigden een resolutie waarbij het gevraagde engagement duidelijk wordt gemaakt en mee te worden opgenomen in de beleidsplannen van de komende legislatuur.

Positief onthaal

Bevoegd schepen Ann Bentein (Team Burgemeester) heeft zeer zeker oor naar de wensen van de Noord-Zuidraad. “We hebben de postkaartenactie ook mee ondersteund, met een twintigtal opgestelde postbussen. Met de stad steunen we al langer fairtradeproducten. Naast de aanwezigheid van een Oxfam-winkel in de stad (Kerkstraat 5) kopen we met de stad bijvoorbeeld fairtradekoffie, -melk, -fruitsap en andere producten aan. Jaarlijks gaat het toch over een bedrag van om en bij de 5.000 euro. Op dit moment behaalden we binnen het label van ‘Faire Gemeente’ een B-score. Da’s goed, maar het kan dus nog beter. Al is het niet evident om de score op te krikken. We willen gerust meer Gistelnaars aansporen om in te zetten op fair trade, maar het is niet evident om iedereen mee aan boord te krijgen.” Bentein geeft ook aan dat de stad de Fair-O-Meter opnieuw zal invullen. Gistel bezit de titel van Faire Gemeente al sinds 2017.