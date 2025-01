Nog slechts twee geldautomaten in Gullegem: “Dat aantal is niet toereikend”

In Gullegem beschikt men nog slechts over twee geldautomaten bij Argenta en Crelan. Geen enkele grootbank levert nog de service om aan de automaat geld te kunnen afhalen, want de grootbanken zijn vertrokken. “Gelukkig zijn er nog twee ‘kleinere’ banken, maar voor oudere mensen is dat een probleem en niet toereikend genoeg”, aldus Inge Goemaere (Meer dan Groen) op de gemeenteraad.

“Of voor wie naar de wekelijks markt gaat en cash geld nodig heeft. Soms is er tegen 11 uur geen cash geld meer beschikbaar. Voor een aantal mensen is dat een groot probleem. Bijvoorbeeld voor wie niet vertrouwd is met elektronisch betalen of zich niet zo vlot kan verplaatsen. Mocht men die automaten sneller bijvullen, dan zou men met een minder groot probleem worden geconfronteerd. Een neutraal CASH-punt zoals in Wevelgem en Moorsele zou een ideale oplossing zijn. We hebben in Gullegem voor een deel een oudere bevolking. Het is heel belangrijk dat we daarop inzetten.” “We zijn in Gullegem van vijf naar twee locaties met geldautomaten gegaan”, zegt schepen Kevin Defieuw (CD&V 8560). “Uiteraard betreuren we dat, maar het is ook niet verrassend. Op twee weken werden er drie plaatsen met automaten gesloten en dat zorgde voor commotie. Ik sprak de twee kantoorhouders van Argenta en Crelan. Ze gaan maximale inspanningen doen, zodat de automaten sneller en beter worden aangevuld met geld. Die inspanningen moeten de komende weken op kruissnelheid komen. We dringen aan bij Batopin, die de centrale speler is. We willen dat er in Gullegem ook een CASH-punt komt. We gaan zien. Gullegem is een levendige handelskern, met veel evenementen en een groot verenigingsleven.”

Vuurwerk

Nico Dupont (Vlaams Belang) kwam tussen over de naleving van de regels rond het vuurwerk op oudejaar en vroeg of er cijfers bekend zijn van klachten bij de politie en interventies. “Vuurwerk op oudejaarsavond is een materie waarover de meningen bij de mensen verschillen”, reageert burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V 8560). “Er zijn er die zeggen dat het voor de dieren allemaal moet stoppen, anderen oordelen omgekeerd dan dat vuurwerk één keer per jaar moet kunnen. Ik deed navraag bij de politie en na meldingen zijn er verspreid over een periode van vanaf 23 december tot nieuwjaar tien interventies geweest. Waar de politie dan ter plaatse kwam, was er geen spoor meer van vuurwerkmakers. Er is één proces verbaal opgemaakt naar aanleiding van de beschadiging van een auto door iets dat werd gegooid. Al is het niet zeker dat er een oorzakelijk verband met vuurwerk is. Er zijn geen GAS-boetes opgemaakt en er werd geen vuurwerk in beslag genomen. Ik stak ook mijn licht op bij de brandweer en daar zijn er geen specifieke interventies geweest. Het aantal meldingen bij de politie is vergelijkbaar met eind 2023. Toen waren er 8 meldingen. Vroeger was er veel meer mogelijk. Buiten die ene avond op oudejaar dat het mag, wordt er ook op andere uren vuurwerk afgeschoten. Het is moeilijk controleerbaar en opvolgbaar.”

Spoorlopers

Hendrik Vanhaverbeke (N-VA) drong nogmaals aan om voor de treinreizigers ook een ticketautomaat te voorzien op het perron voor de trein richting Ieper. “Nu staat er alleen een ticketautomaat aan de overkant op het perron voor de trein richting Kortrijk”, zegt Hendrik. “Dat leidt soms tot spoorlopers naar die ene automaat. Ik kaartte dat al op de gemeenteraad eind 2018 aan. Er is toen door de gemeente een brief aan de NMBS verstuurd. Tot op heden nog altijd zonder antwoord. Er is dus nog niks veranderd. Wat wel schandalig is en de veiligheid in gevaar brengt. Ik houd alle dagen mijn hart vast, maar gelukkig is er nog niks gebeurd met spoorlopers.” “Ik zou niet durven zeggen dat er niks meer gebeurd is, want er zijn bijvoorbeeld matten gelegd om het spoorlopen vanuit de Brugstraat te beletten”, reageert de burgemeester. “Er zijn wel degelijk al een aantal acties ondernomen.” We zochten het eens op. Eind 2014 begon Infrabel met het leggen van struikelmatten, dat was toen een primeur in Vlaanderen. Op de installatievergadering begin december was Luc Vanderhaeghe (N-VA) verontschuldigd wegens vakantie in Spanje. Hij legde nu de eed af.