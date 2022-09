Nog geen sprake van Duivelsgekte, maar wel WK-dorpen op komst in de Westhoek

Dat het WK voetbal plaatsvindt in de winter bezorgt heel wat traditionele organisatoren van WK-dorpen kopzorgen. Een groot scherm in openlucht op de Grote Markt is door de verwachte weersomstandigheden niet evident en ook de Vlamertingse Duivelsboys vrezen dat het moeilijk wordt om het dorp weer in de Duivelsgekte te dopen. Veelbelovend is dan weer dat Niels Pierpont en Lennert Vintevogel, medeorganisatoren van Highlight Festival, een WK-dorp in zaal Fenix willen inrichten.

Na Brazilië in 2014 en Rusland in 2018 is oliestaatje Qatar in 2022 het gastland van het wereldkampioenschap voetbal. Normaal vindt het WK plaats in de maanden juni en juli, maar in Qatar is het tijdens de zomermaanden veel te heet om te voetballen. Daarom werd beslist om de voetbalhoogmis uit te stellen naar de maanden november en december. Zo spelen de Rode Duivels hun poulewedstrijden op 23 november (om 20 uur tegen Canada), 27 november (om 14 uur tegen Marokko) en 1 december (om 16 uur tegen Kroatië).

Grotere kans op slecht weer

Door die uitzonderlijke data zitten de organisatoren van WK-dorpen in de regio met de handen in het haar. In Ieper slaat het team van Frietrock sinds het WK 2018 een groot scherm op op de Grote Markt, maar of ze ook dit jaar uitpakken met een initiatief is nog een vraagteken. “Er is nog niets beslist”, zegt Carl Bijttebier. “We hebben er wel zin in en zijn bovendien eigenaars van onze eigen groot scherm, maar de grotere kans op slecht weer doet ons toch twijfelen om weer iets in openlucht te doen.”

“Kijken naar voetbal zal primeren, maar ook het feestgedeelte nadien is een kolfje naar onze hand”

De Vlamertingse Duivelboys, de enige officiële supportersclub in de Westhoek, zit met hetzelfde dilemma. “De plannen zijn niet haalbaar”, zegt Marc Devroedt. “Als ze in de winter voetballen, kan je niet buiten staan. Wij moeten 7 à 8 vaten verkopen om de huur van het scherm te kunnen betalen. Dan moet je zeker 400 mensen op de been kunnen brengen. Als het regent of misschien zelfs sneeuwt, dan zien we dat niet meteen gebeuren. We merken bovendien dat de hype rond de Rode Duivels een beetje voorbij is. Ooit trokken we met drie bussen vanuit Vlamertinge naar Brussel, maar voor de match tegen Wales donderdag waren we slechts met negen.”

Net uit de kosten

Tijdens het EK 2021 slaagden de Duivelboys er in coronatijden samen met het kermiscomité nochtans wel in om het kerkplein van Vlamertinge onder te dompelen in de Duivelsgekte. “Iedereen moest aan tafel bediend worden. Dat was ook een serieuze organisatie, waarbij we de steun kregen van heel wat plaatselijke verenigingen die op die manier een graantje konden meepikken, maar we raakten maar net met de hakken over de sloot uit de kosten.”

Toch blijven ze niet bij de pakken zitten. “We zijn aan het zoeken naar alternatieven. Ik ben aan het polsen bij de cafébazen, om toch zeker te zijn dat er een scherm staat in Vlamertinge. Niet gewoon een tv, maar iets groter. Het is niet zozeer de bedoeling om daar grote winsten op te halen, maar wel om sfeer te creëren. Maar als het regent, dan is er geen sfeer. Wij vinden het dus heel jammer dat het WK in de winter gespeeld wordt. De timing van de matchen is ook niet ideaal. De wedstrijd tegen Marokko op zondag 27 november is de enige waarvan je kan zeggen dat het mogelijk is om wat volk te lokken. Voor matchen tijdens de week om 14 of 16 uur gaan er in de zomer misschien wel nog mensen verlof nemen, maar in de winter zal niemand dat doen om in de koude te komen staan.”

Grote lijnen uitgetekend

Toch zal het WK zeker niet helemaal onopgemerkt voorbijgaan in Ieper, want in zaal Fenix komt er een nieuw initiatief van Lennert Vintevogel en Niels Pierpont. Het duo is vooral bekend als medeorganisatoren van Highlight Festival, dat op 3 september nog 8.000 bezoekers lokte. “Niels en ik hebben een optie genomen op de Fenix voor een WK-evenement”, vertelt Lennert. “Het staat al vast dat het gaat gebeuren, maar wat precies is nog under construction. Door de drukte van Highlight Festival zijn we misschien een beetje aan de late kant, maar het is ook nog twee maanden voordat het wereldkampioenschap begint. En op zich zijn de grote lijnen al uitgetekend, het is enkel nog de omkadering waar er nog wat planning moet gebeuren.”

Het is dus nog koffiedik kijken hoe Niels en Lennert het WK-dorp in de Fenix zullen uitwerken. Als organisatoren van Highlight Festival weten ze wel hoe ze een site kunnen inkleden en volgens een thema moeten werken. “Het kijken naar het voetbal zal primeren, maar het feestgedeelte achteraf is wel een kolfje naar onze hand. Het is wel de bedoeling om telkens een afterparty te organiseren. We zullen de drie poulewedstrijden van de Rode Duivels vertonen, plus zeker ook één kwalificatiewedstrijd. Vier wedstrijden liggen dus al vast, maar daar kunnen er wel nog bij komen naarmate de Belgen verder geraken in het tornooi. Nu zijn we aan het bekijken hoe we het zullen doen, want zo’n zaal huren kost ook geld. We zijn nog volop bezig de formules aan het uitwerken en de programmatie aan het bedenken. Het is ook de eerste keer dat het WK in de winter plaatsvindt, voor ons is het dan ook een beetje afwachten wat het zal geven. We zijn er wel van overtuigd dat je de Rode Duivels liefst in groep aanmoedigt.”