Nog geen pakjesautomaat in de helft van West-Vlaamse gemeenten

Slechts 35 van de 64 West-Vlaamse gemeenten beschikken vandaag over een pakjesautomaat van Bpost. Veel te weinig, vindt parlementslid Melissa Depraetere (Vooruit) uit Harelbeke. De West-Vlaamse pleit voor minstens één pakjesautomaat per gemeente.

Via een pakjesautomaat van Bpost is het mogelijk om pakketjes te ontvangen of terug te sturen. “Deze automaten maken deel uit van een ruim geheel aan handige oplossingen om pakjes te ontvangen en te versturen, samen met postkantoren, postpunten en pakjespunten”, stelt Melissa Depraetere, fractieleider voor Vooruit in het federaal parlement. “Het aantal pakjesautomaten in ons land steeg van 379 in mei 2021 naar 692 eind december 2022. In West-Vlaanderen zijn er nu 77 pakjesautomaten, in 2021 was dat nog minder dan de helft. Dat is een positieve evolutie, want pakjesautomaten worden veelvuldig gebruikt. Je bent immers niet langer afhankelijk van openingsuren van postkantoren en je kunt er 24/7 een pakje afhalen, verzenden of terugsturen.”

Betere spreiding

De stijging van het aantal pakjesautomaten in onze provincie mag dan opmerkelijk zijn, toch beschikken slechts 35 van de 64 West-Vlaamse gemeenten over zo’n automaat. “De spreiding is niet optimaal”, vervolgt Melissa Depraetere. “In de regio Brugge gaat het om 18 pakjesautomaten, in de regio Kortrijk zijn het er 24, in de regio Oostende-Westhoek 21 en in de regio Roeselare-Tielt 14. Ik pleit voor minstens één pakjesautomaat per gemeente. In de regio Kortrijk zijn er al heel wat, maar andere regio’s zijn duidelijk onderbedeeld. In 45 procent van de West-Vlaamse gemeenten is vandaag zelfs nog helemaal geen pakjesautomaat aanwezig. Nochtans is de pakjeseconomie het voorbije jaar enorm gegroeid.”

Volop investeren

Het milieu is een belangrijke reden om te pleiten voor meer pakjesautomaten. Uit een studie die minister voor Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) recent liet uitvoeren, blijkt namelijk dat pakjesautomaten ook een belangrijke impact op het klimaat hebben. “Wanneer mensen hun pakje ophalen in een automaat, zorg je ervoor dat de thuislevering vervalt. Reden te meer om extra te investeren”, stelt Melissa Depraetere. “Experten geven aan dat je tien afhaalpunten per 10.000 inwoners nodig hebt om mensen te stimuleren hun pakketje via pakjesautomaten te laten leveren. Wie een pakje op weg naar school of naar het werk kan ophalen, zal dat sneller doen. België heeft nu nog maar 0,5 automaten per 10.000 inwoners, dat is heel wat minder dan in veel andere Europese landen. Als we de ommezwaai echt willen maken, moeten we dus investeren in meer infrastructuur.”