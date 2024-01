Nog geen aanvraag voor een nieuwe moskee in Brugge

De vzw Cultureel Islamitisch Centrum heeft nog altijd geen aanvraag ingediend voor een functiewijziging van het gebouw in de Hertogenstraat in Sint-Andries, dat het voor 700.000 euro aankocht bij de Vlaamse overheid.

Aangezien sommige buurtbewoners de verhuis van de moskee van de Diksmuidse Heirweg naar de Hertogenstraat met argusogen volgen, polste raadslid Stefaan Sintobin (VB) naar de stand van zaken in dit dossier. Raadslid Karin Robert (Groen) is alvast een voorstander: “Dit project biedt ruimte aan interreligieuze dialoog en verhindert dat er her en der kleine gebedshuizen opgericht worden.”

Parkeerplaatsen

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heeft het Cultureel Islamitisch Centrum nog geen aanvraag ingediend voor de functiewijziging van het gebouw: “Politie en mobiliteitsdienst zijn voorstander, omdat er parkeerplaatsen op de site en een bushalte vlakbij is.”

“Voor het vrijdaggebed zouden, zoals nu in de Diksmuidse Heirweg, 100 à 200 moslims opdagen, in de week amper enkele tientallen. Het Suikerfeest dat 500 deelnemers lokt, vindt plaats op het domein van de paters van Zevenkerken.”

Vereenvoudigde procedure

“Voor een vereenvoudigde procedure is er geen openbaar onderzoek nodig, al kunnen buurtbewoners altijd bezwaar indienen tegen de plannen, die dienen geafficheerd te worden. De huidige moskee in de Diksmuidse Heirweg wordt opnieuw een gewoon woonhuis. Dat pand is al verkocht”, aldus Dirk De fauw.